20 Ocak İSTANBUL KAĞITHANE elektrik kesintisi: KAĞITHANE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:56

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:56

İSTANBUL KAĞITHANE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KAĞITHANE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KAĞITHANE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, DÜNÜR, ESKİ BEŞİKTAŞ, FASIL, GEBZELİ, GÖRGÜLÜ, HARPUT, IŞIL, KUMLU, NİŞANE, PINAR, SELEN, TOPRAKBASTI, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR, ZEMHERİ, ÇAĞLAR, ÇİFTLİK sk / TALATPAŞA mah ABDÜLGAZİ, ACARSOY, ADAGÜLÜ, AKIŞLI, AKÇALI, ALAGÖZ, ALAKOÇ, ALEYNA, ANKA, ASLANGAZİ, AYDOS, AYDOĞAN, AYGÜL, BAYINDIR, BERCESTE, BEYÖZÜ, DAMLAPINAR, DARIVERDİ, DÜNÜR, DİŞÇİ, EKİN, EMİRGAZİ, ERDEM, ERTAN, FERHAT, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜLDİKEN, GÜLYAZI, GÜNBAŞI, GÜNBEYLİ, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, GÜNYOLU, GÜNYÜZÜ, HANIMELİ, HİCRET, KARACA, KARAKOL, KESKİNGİL, KONUKLU, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, OKTAY, REİS, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SARITAŞ, SEMAVER, SEMAVİ, SONGÜL, SUNA, SİNCAP, TANYELİ, TOKDEMİR, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YAYLIM, YAŞARLI, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YEŞİLAY, YURTBEY, ZÜMRE, ÇAĞLAR, ÇELEBİ, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK, ÖZVEREN, İPEKKUŞAĞI, İŞBİLİR, ŞAHİN, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 20/01/2024 00:01:00 - 20/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ARİFE, BAŞAK, BİLEK, ESER, GONCA, GÜL, HASDAL, HİLAL, ILICA, KAFKAS, OSMANGAZİ, SAFA, SARE, SÖYLER, TUĞBA, YUNUS sk bölgelerinde 20/01/2024 01:00:00 - 20/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -ÇAĞLAYAN mah sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -ÇAĞLAYAN mah sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HİRA sk / ÇAĞLAYAN mah TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah EĞİTİM, MANOLYA, TAŞOCAĞI, YURT sk bölgelerinde 20/01/2024 10:00:00 - 20/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.