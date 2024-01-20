20 Ocak İZMİR BUCA elektrik kesintisi: BUCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:58

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:58

İZMİR BUCA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BUCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BUCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında AYDOĞDU; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ŞİRİNKAPI; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında UFUK MH.; 2763. SK., 917. SK., 917/2. SK., 917/3. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ATATÜRK; , 204/12. SK., 204/37, 204/7. SK., 206. SK., 206/10. SK., 206/11. SK., 206/12. SK., 206/9. SK., 209. SK., 209/1. SK., 218. SK., 220. SK., 63/3. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında KOZAĞAÇ MH.; 215. SK., 220. SK., 211. SK., 211/3. SK., 222/2. SK., 222/3. SK., 222/4. SK., 227. SK., 230. SK., 230/1. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında KOZAĞAÇ; , GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DOĞANCILAR; İSİMSİZ120 elektrik kesintisi yaşancaktır