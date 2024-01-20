20 Ocak İZMİR KEMALPAŞA elektrik kesintisi: KEMALPAŞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:58

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:58

İZMİR KEMALPAŞA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KEMALPAŞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KEMALPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında GÖKÇEYURT; , GÖKÇEYURT KÖYÜ İÇ YOLU, TURGUTLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında HAMZABABA; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında HAMZABABA MH.; HAMZABABA, HAMZABABA KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında SARIÇALI; , SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU, SARIÇALI YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında SARIÇALI MH.; SARIÇALI YOLU KÜME EVLER, SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLYURT; , TOKMAKALAN YOLU, YEŞİLYURT KÖYÜ, YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLYURT YENİ, YEŞİLYURT YOLU, YEŞİLYURT YOLU KÜME EVLERİ, Yeşilyurt Yolu Kümeevler elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ZEAMET; , SARIÇALI SK., ZEAMET YOLU KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında BAYRAMLI; , BAYRAMLI KÖYÜ, BAYRAMLI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında BAYRAMLI MH.; BAYRAMLI YOLU KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında CUMALI; , CUMALI YOLU KÜMEEVLER, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında CUMALI MH.; CUMALI KÖYÜ, CUMALI KÖYÜ İÇ YOLU, CUMALI YOLU, CUMALI YOLU KÜMEEVLER, GÖKYAKA YOLU KÜME EVLERİ, YEŞİLKÖY YOLU, YEŞİLKÖY YOLU KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DEREKÖY; , 4004, DEREKÖY YOLU KÜME EVLER, Gökyaka, İSİMSİZ10, İSİMSİZ85, İSİMSİZ87 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DEREKÖY MH.; 4004. SK., DEREKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, DEREKÖY YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında GÖKYAKA; , Gökyaka Yolu Kümeevler elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında GÖKYAKA MH.; GÖKYAKA KÖY İÇİ YOLU, GÖKYAKA KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKYAKA YOLU, GÖKYAKA YOLU KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında KAMBERLER; , İSİMSİZ91, KAMBERLER YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında KAMBERLER MH.; KAMBERLER KÖYÜ İÇ YOLU, KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER, KAMBERLERYOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında VİŞNELİ; , 4001, 4001. SK., 4004. SK., 4006. SK., 4007. SK., 4008. SK., 4008/1. SK., 4009. SK., 4010, 4010. SK., 4011, İSİMSİZ103, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ25, İSİMSİZ28, İSİMSİZ31, İSİMSİZ37, İSİMSİZ7, VİŞNELİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında VİŞNELİ MH.; 4002. SK., 4003. SK., 4005. SK., AŞAĞI VİŞNELİ YOLU, AŞAĞI VİŞNELİ YOLU KÜMEEVLER SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında YENİKURUDERE; , YENİ KURUDERE YOLU, YENİKURUDERE KÖYÜ, YENİKURUDERE KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında YEŞİLKÖY; , YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLKÖY YOLU, YEŞİLKÖY YOLU KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşancaktır