20 Ocak İZMİR KONAK elektrik kesintisi: KONAK ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:58

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:58

İZMİR KONAK ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KONAK ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KONAK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BOĞAZİÇİ; 2363. SK., B.HAYRETTİN PAŞA, , 2363. SK., B.HAYRETTİN PAŞA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BOĞAZİÇİ MH.; 2204. SK., 2208/9. SK., 2340. SK., 2340/1. SK., 2341. SK., 2342. SK., 2343. SK., 2343/1. SK., 2343/2. SK., 2343/3. SK., 2344. SK., 2356. SK., 3460. SK., 3460/1. SK., BOĞAZİÇİ, BOĞAZİÇİ CD., LEVENT, 2204. SK., 2208/5. SK., 2208/6. SK., 2208/7. SK., 2208/8. SK., 2208/9. SK., 2210. SK., 2340. SK., 2340/1. SK., 2341. SK., 2342. SK., 2343. SK., 2343/1. SK., 2343/2. SK., 2343/3. SK., 2344. SK., 2345. SK., 2356. SK., 3460. SK., 3460/1. SK., 3473. SK., 3478. SK., BOĞAZİÇİ, BOĞAZİÇİ CD., LEVENT elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında CENGİZ TOPEL; , BOĞAZİÇİ, , BOĞAZİÇİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında CENGİZ TOPEL MH.; 1185/16. SK., 1185/20. SK., 1185/21. SK., 1185/22. SK., 1185/23. SK., 1185/24. SK., 1185/25. SK., 1186/1. SK., 1186/25. SK., 1186/26. SK., 1186/27. SK., BOĞAZİÇİ CD., 1185/16. SK., 1185/20. SK., 1185/21. SK., 1185/22. SK., 1185/23. SK., 1185/24. SK., 1185/25. SK., 1186. SK., 1186/1. SK., 1186/10. SK., 1186/11. SK., 1186/2. SK., 1186/25. SK., 1186/26. SK., 1186/27. SK., 1186/3. SK., 1186/4. SK., 1186/5. SK., 1186/6. SK., 1186/7. SK., 1186/8. SK., 1186/9. SK., BOĞAZİÇİ CD., GAZİLER CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında FERAHLI; 1162. SK., 1162/1. SK., 1170. SK., 3470. SK., 3497. SK., 3501. SK., GÜRÇEŞME, 1162. SK., 1162/1. SK., 1162/2. SK., 1170. SK., 3463. SK., 3463/1. SK., 3464. SK., 3465. SK., 3466. SK., 3467. SK., 3468. SK., 3469. SK., 3470. SK., 3471. SK., 3497. SK., 3499. SK., 3501. SK., B.HAYRETTİN PAŞA, GÜRÇEŞME elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında GÜNEY; , 1140. SK., , 1140. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında GÜNEY MH.; 1122. SK., 1123. SK., 1125. SK., 1142. SK., 1143. SK., 1144. SK., 1155. SK., 1158. SK., 1159. SK., 1160. SK., 1161. SK., ZEYTİNLİK CD., 1122. SK., 1123. SK., 1125. SK., 1142. SK., 1143. SK., 1144. SK., 1155. SK., 1158. SK., 1159. SK., 1160. SK., 1161. SK., ZEYTİNLİK CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKADA; 1433. SK., GÜRÇEŞME CD., 1433. SK., GÜRÇEŞME CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKADA MH.; 2231. SK., 2232. SK., 2233. SK., 2234. SK., 2235. SK., 3557. SK., 3559. SK., GÜRÇEŞME, 2231. SK., 2232. SK., 2233. SK., 2234. SK., 2235. SK., 3557. SK., 3559. SK., GÜRÇEŞME elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında LEVENT; , 2349. SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., LEVENT, , 2349. SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., LEVENT, VATAN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında LEVENT MH.; 1162. SK., 1170. SK., 1188. SK., 2346. SK., 2347. SK., 3480. SK., 3483. SK., 3486. SK., 3487. SK., 3488. SK., 3492. SK., 3496. SK., B.HAYRETTİN PAŞA, LEVENT CD., VATAN CD., 1162. SK., 1170. SK., 1188. SK., 2346. SK., 2347. SK., 2348. SK., 2350/1. SK., 2351. SK., 2352. SK., 2354. SK., 2355. SK., 2357. SK., 2358. SK., 3465. SK., 3471. SK., 3472. SK., 3474. SK., 3474/1. SK., 3475. SK., 3476. SK., 3477. SK., 3477/1. SK., 3478. SK., 3478/1. SK., 3479. SK., 3480. SK., 3481. SK., 3482. SK., 3483. SK., 3484. SK., 3485. SK., 3485/1. SK., 3486. SK., 3487. SK., 3488. SK., 3489. SK., 3490. SK., 3490/1. SK., 3491. SK., 3491/1. SK., 3492. SK., 3493. SK., 3494. SK., 3495. SK., 3495/1. SK., 3496. SK., B.HAYRETTİN PAŞA, LEVENT CD., VATAN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ZEYTİNLİK; , 1140. SK., GÜRÇEŞME CD., , 1140. SK., GÜRÇEŞME CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ZEYTİNLİK MH.; 1132. SK., 1133. SK., 1134. SK., 1135. SK., 1135/1. SK., 1136. SK., 1136/3. SK., 1163. SK., 1164. SK., 1164/1. SK., 1165. SK., 1166. SK., 1167/1. SK., 1169. SK., 1170. SK., 1171. SK., 1172. SK., 1173. SK., 1174. SK., 1175. SK., 1176. SK., 1178. SK., 1187. SK., 1188. SK., 2347. SK., 2348. SK., 2349. SK., TÜLAY AKTAŞ PARKI İÇİ YOLU, 1132. SK., 1133. SK., 1134. SK., 1135. SK., 1135/1. SK., 1136. SK., 1136/3. SK., 1163. SK., 1164. SK., 1164/1. SK., 1165. SK., 1166. SK., 1167/1. SK., 1169. SK., 1170. SK., 1171. SK., 1172. SK., 1173. SK., 1174. SK., 1175. SK., 1176. SK., 1178. SK., 1187. SK., 1188. SK., 2347. SK., 2348. SK., 2349. SK., 2353. SK., 3486. SK., TÜLAY AKTAŞ PARKI İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ÇINARTEPE MH.; 2624. SK., 2625. SK., 2626. SK., 2627. SK., 2627/1. SK., 2628. SK., 2629. SK., 2630. SK., 2631. SK., 2632. SK., 2633. SK., 2634. SK., 2635. SK., 2636. SK., 2637. SK., 2638. SK., 2639. SK., 2640. SK., 2641. SK., 2643. SK., 2644. SK., 2644/1. SK., 2644/2. SK., 2644/3. SK., 2644/4. SK., 2645. SK., 2646. SK., 2647. SK., 2647/1. SK., 2648. SK., 2648/1. SK., 2649. SK., 2653. SK., ÇAMLIK CD., DİCLE, DİCLE CD., GÜNEŞ CD., 2618. SK., 2620. SK., 2622. SK., 2622/1. SK., 2623. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında HUZUR; BOĞAZİÇİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında MEHMET AKİF; 2768. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında MEHMET AKİF MH.; 2656. SK., 2692. SK., 2723. SK., 2724. SK., 2725. SK., 2726. SK., 2735. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2738. SK., 2769. SK., ADALET, ADALET CD., TOROS elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında MERSİNLİ; , 1201. SK., İSİMSİZ90 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında MERSİNLİ MH.; GAZİLER CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında SAYGI; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında SAYGI MH.; 2655. SK., 2656. SK., 2657. SK., 2720. SK., 2721. SK., 2722. SK., BARIŞ CD., TOROS CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ULUBATLI; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ULUBATLI MH.; 2692. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2739. SK., 2740. SK., 2740/1. SK., 2741. SK., 2742. SK., 2743. SK., 2744. SK., 2746. SK., 2748. SK., 2751. SK., 2752. SK., 2753. SK., 2755. SK., 2756. SK., 2759. SK., 2760. SK., 2761. SK., 2762. SK., 2763. SK., 2764. SK., 2765. SK., ADALET, ADALET CD., TOROS PARK İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında YAVUZ SELİM MH.; 19 MAYIS CD., 2371. SK., 2377. SK., 2378. SK., BOĞAZİÇİ, BOĞAZİÇİ CD., EMİRLER CD., PİRİ REİS elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ZEYBEK; BOĞAZİÇİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ZEYBEK MH.; 2399. SK., 2399/1. SK., BOĞAZİÇİ CD., PİRİ REİS CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında 26 AĞUSTOS; , 2369. SK., 2370. SK., 2371. SK., 2372. SK., 2373. SK., 2373/1. SK., 2374. SK., 2375. SK., 2376. SK., 3478. SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., EMİRLER, EMİRLER CD., LEVENT, OSMAN PAŞA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ATAMER; , ÇAMLIK CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ATAMER MH.; 2581. SK., 2613. SK., 2614. SK., 2614/1. SK., ARI CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ÇINARTEPE; , 2642 elektrik kesintisi yaşancaktır