20 Ocak İZMİR TORBALI elektrik kesintisi: TORBALI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:58

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:58

İZMİR TORBALI ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında TORBALI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte TORBALI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında KARAKIZLAR; İSİMSİZ91, İSİMSİZ95, İSİMSİZ99, Karakızlar köy yolu, KARAKIZLAR KÖYÜ İÇ YOLU, , 6170 Sk., İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ29, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ52, İSİMSİZ85 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında KARAKUYU; , STADYUM, BALCILAR SK., FATİH, İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KARABEKİR, KOCABIYIK, Mersinkürü Sk., OKUL, SITMA KUYUSU SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında KARAKUYU MH.; ARSLAN SK., BARBAROS AY, BARBAROS AY Cd., CİFTLİK YOLU, ÇAĞLAR SK., ÇAY SK., DEĞİRMEN SK., EFEOĞLU SK., EMİROĞLU SK., ENGİNAR SK., ERGİN, GÜLDESTE SK., HANIMELİ SK., KARDELEN SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KOCATAŞ SK., KUMLUK CD., MANOLYA SK., REYHAN SK., SERA SK., STADYUM SK., SÜMBÜL SK., TÜRKMEN SK., ZERDALİ SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında KARAOT; , 007, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında KARAOT MH.; KARAOT KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında KORUCUK MH.; ALDAŞ SK., AŞAĞI ÇEŞME SK., ATA, ATA CD., AYDINLIK SK., BALCI SK., BESTE SK., ÇEŞME SK., DEĞİRMENDERE SK., DEPO SK., DÖŞEMELİK SK., DUTLU SK., FETİH SK., GAZİ, GAZİ CD., GELİNCİK SK., GÜNDOĞDU SK., IRMAK SK., KARDELEN SK., KAYALIK SK., KINALI SK., KORUCUK KÖYÜ, KURTLAR SK., KÜLLÜ SK., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., MOLLA SK., NARLIK SK., OKUL SK., SONGÜL SK., SOYKAN ÇK., YAĞHANELER SK., ZİNCİRLİ SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ORMANKÖY; , 6330/1, 6331/1, 6332 Sk., İSİMSİZ124, İSİMSİZ125, İSİMSİZ126, İSİMSİZ127, İSİMSİZ160, İSİMSİZ162, İSİMSİZ163, İSİMSİZ165, İSİMSİZ166, İSİMSİZ167, İSİMSİZ169, İSİMSİZ172, İSİMSİZ174, İSİMSİZ176, İSİMSİZ187, İSİMSİZ192, İSİMSİZ195, İSİMSİZ196, İSİMSİZ197, İSİMSİZ201, İSİMSİZ202, İSİMSİZ204, İSİMSİZ205, İSİMSİZ207, İSİMSİZ28, İSİMSİZ71, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ORMANKÖY MH.; 6330. SK., 6331. SK., 6333. SK., 6334. SK., 6335. SK., 6336. SK., 6337. SK., 6338. SK., 6338/1. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ORTAKÖY; , ÇİÇEK SK., İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ORTAKÖY MH.; ASLANLAR, CAMİİSOKAGİ, ÇİÇEK SK., PAŞA SK., PHİLSA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında SAİPLER; , 2600 Sk., 2602, 2603/1 Sk., İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ4, SAİPLER KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında SAİPLER MH.; 6165. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında YEDİ EYLÜL; , 5549, İSİMSİZ21 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında YEDİ EYLÜL MH.; 5542. SK., 5549, 5549. SK., 5551. SK., 5562. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DAĞKIZILCA; İSİMSİZ111, İSİMSİZ114, İSİMSİZ115, İSİMSİZ118, İSİMSİZ119, İSİMSİZ13, İSİMSİZ131, İSİMSİZ132, İSİMSİZ133, İSİMSİZ135, İSİMSİZ136, İSİMSİZ138, İSİMSİZ14, İSİMSİZ140, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ21, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ43, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ54, İSİMSİZ56, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ71, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99, SEYİRTEPE, yukarı alan kümesi, , 6208/4 Sk., 6211/2, 6211/2 Sk., 6213/3, 6213/4, 6218/1, İSİMSİZ1, İSİMSİZ102, İSİMSİZ104, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DAĞKIZILCA MH.; 23. SK., 6180. SK., 6180/8, 6201. SK., 6203. SK., 6204. SK., 6205. SK., 6206. SK., 6207. SK., 6208. SK., 6208/1, 6208/2, 6209. SK., 6210. SK., 6211. SK., 6212. SK., 6213. SK., 6217, ELMALI SK., PHİLSA CD., YUKARI ALAN KÜMESİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DAĞTEKE; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ52 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DAĞTEKE MH.; 6230. SK., 6231. SK., 6233. SK., 6234. SK., DAĞTEKKE KÖYÜ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DİRMİL; , ALPARSLAN SK., Aydınlık Sk., BARBAROS AY Cd., çeşmealtı, GAZİ CD., İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ131, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ28, İSİMSİZ36, İSİMSİZ4, İSİMSİZ45, İSİMSİZ49, İSİMSİZ53, İSİMSİZ66, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ87, Topraklık elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DÜVERLİK; , DÜVERLİK YOLU, DÜVERLİK YOLU KÜME EVLERİ, İBİLİ TEPESİ, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ22, İSİMSİZ37, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ43, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ53, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında DÜVERLİK MH.; DÜVERLİK KÖYÜ İÇ YOLU, DÜVERLİK YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında GAZİ MUSTAFA KEMAL; , 7213/3, 7702, FATİH, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ3, İSİMSİZ36, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ6, İSİMSİZ70, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ8, KARABEKİR, KOCABIYIK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, OKUL elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında GAZİ MUSTAFA KEMAL MH.; AHU SK., ARDIÇ SK., AVCI SK., BARDAKÇI SK., BAŞAK SK., BATTAL SK., BEYAZ KARANFİL SK., CÖMERT SK., ÇAMLIK SK., ÇINAR SK., DESTE SK., ENGİN SK., GAZOZCU SK., GONCA GÜL SK., GÖLHAYIT SK., GÜLFİDAN SK., GÜMÜŞ SK., HASTANE SK., İNCEOĞLU SK., KAMELYA SK., KASIMPATI SK., KESİKLİK SK., KESTANECİ FATMA SK., KUBİLAY SK., LEYLA SK., MİMAR SİNAN CD., ORTANCA SK., OSMAN EFENDİ SK., SEDİRÇAM SK., SUBAKAN SK., SULTAN KUYUSU CD., ŞAKAYIK SK., ŞÜKRÜ MEHMET SK., YAREN DEDE SK., YASEMİN SK., YEL DEĞİRMENİ CD., ZÜMRÜT SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında HELVACI; , 6285, 6332/1, DÜVERLİK KÜME EVLERİ YOLU, İSİMSİZ100, İSİMSİZ102, İSİMSİZ103, İSİMSİZ105, İSİMSİZ124, İSİMSİZ125, İSİMSİZ181, İSİMSİZ208, İSİMSİZ47, İSİMSİZ67, İSİMSİZ74, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87, İSİMSİZ96, İSİMSİZ99 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında HELVACI MH.; 6280. SK., 6281. SK., 6282. SK., 6283. SK., 6284. SK., 6286. SK., 6287. SK., 6288. SK., 6289. SK., 6290. SK., 6291. SK., 6292. SK., 6293. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında BOZKÖY; , 6160/2, 6165/2 Sk., 6168, 6168 Sk., İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ67, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ85 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında BOZKÖY MH.; 6160, 6160. SK., 6161. SK., 6162, 6162. SK., 6163, 6163 SK., 6164. SK., 6165. SK., 6165/1, 6165/2, 6165/3, 6166. SK., 6167. SK., 6168 Sk. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ÇAKIRBEYLİ; , 6180. Sk., 6180/18, 6180/4, 6180/4 Sk., 6180/6 Sk., 6191/1 Sk., isimsiz, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ÇAKIRBEYLİ MH.; 6008/2, 6180/1, 6180/11, 6180/2, 6180SOK, 6190, BAHÇELİEVLER SK., BURHAN BEY CD., CAMİ SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİ SK., GOKCE SK., GÖKTEPE SK., HAYITLI SK., İSTİKLAL CD., KARA AYŞE SK., KORELİ SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., NERGİZ SK., OĞUZLAR CD., OSMAN GAZİ, PHİLSA CD., YONCA SK., YUKARI ÇEŞME SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ÇAMLICA; , ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ17, İSİMSİZ4, İSİMSİZ43, İSİMSİZ46, İSİMSİZ48, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ÇAMLICA MH.; ÇAMLICA KÜME EVLERİ YOLU, ÇAMLICA YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ÇAPAK; , 2510/1, 2517, 2517/2, 2521, 2548, 2552/1 Sk., 2554. SK., 2556 Sk., İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 12:30:00.000 saatleri arasında ÇAPAK MH.; 2501. SK., 2502, 2503 SOK, 2503. SK., 2504. SK., 2505. SK., 2507. SK., 2508. SK., 2509. SK., 2510. SK., 2511. SK., 2512. SK., 2513. SK., 2514. SK., 2515. SK., 2516. SK., 2517. SK., 2518. SK., 2519. SK., 2520. SK., 2521. SK., 2522. SK., 2524. SK., 2525. SK., 2526. SK., 2527. SK., 2528. SK., 2529. SK., 2530. SK., 2531. SK., 2532. SK., 2533. SK., 2534. SK., 2535. SK., 2536. SK., 2537. SK., 2538. SK., 2539. SK., 2540. SK., 2542. SK., 2543. SK., 2544. SK., 2546. SK., 2548. sokak, 2550. SK., 2552. SK., 2560, 2562. SK., 2564. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 13:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında KAZIM KARABEKİR; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 13:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında KAZIM KARABEKİR MH.; 6914. SK., 6914/1 SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 13:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında PANCAR; , İSİMSİZ33, İSİMSİZ39, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45 elektrik kesintisi yaşancaktır