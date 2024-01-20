20 Ocak MANİSA ŞEHZADELER elektrik kesintisi: ŞEHZADELER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ŞEHZADELER ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ŞEHZADELER'de 20 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte ŞEHZADELER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ŞEHZADELER ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ŞEHZADELER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ŞEHZADELER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELKÖY; , GÜZELKÖY, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ82, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ91 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında VEZİROĞLU; , 1, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında VEZİROĞLU MH.; SAKALLI YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında BELENYENİCE; , BELENYENİCE, İSİMSİZ4, kalemli, KARAYENİCE elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında BELENYENİCE MH.; BELENYENİCE, KAAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAMKÖY; , çamköy, çınarlı kuyu sk, İSİMSİZ1, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, yeni sokak elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAMKÖY MH.; ÇAMKÖY, ÇAMKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÇINARLIKUYU; , çınarlı kuyu, çınarlı kuyu iç yolu, çınarlı kuyu sk, çınarlıkuyu, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÇINARLIKUYU MH.; ÇINARLIKUYU, ÇINARLIKUYU KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında GÖKBEL; , GÖKBEL KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında HALITLI; , HALITLI, halıtlı sk, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında HALITLI MH.; Halıtlı Caddesi, HALITLI KÖY İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KAĞAN; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, kaan iç yolu elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KAĞAN MH.; KAAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KALEKÖY; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, KALE, KALEKÖY, Kaleköy Caddesi, KALEÖY elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KALEMLİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, kalemli elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KALEMLİ MH.; KALEMLİ elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KARAYENİCE; , İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8, karayenice elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KARAYENİCE MH.; KARAYENİCE, KARAYENİCE KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KIRANÇİFTLİĞİ; , İSİMSİZ2, İSİMSİZ4, Kırançiftliği Caddesi, kırançiftliği sk., KIRANÇİFTLİK elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KIRANÇİFTLİĞİ MH.; KIRANÇİFTLİK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında SARIALAN; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, MERKEZ, SARIALAN, SARIALAN KÖYÜ İÇ YOLU, sarıbeyler, sarıbeyler iç yolu elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında TEKELİLER; , çınarlı kuyu sk elektrik kesintisi yaşancaktır
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