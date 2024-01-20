20 Ocak MANİSA YUNUSEMRE elektrik kesintisi: YUNUSEMRE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:59

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:59

MANİSA YUNUSEMRE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında YUNUSEMRE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte YUNUSEMRE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK; , İSİMSİZ42 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR; , cemile nine, demir sk, irlik, İSİMSİZ18, İSİMSİZ32, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ55, İSİMSİZ71, lale sk, MEVSİM, mezarlık, pazarçeşme, pınar, SENGÖR, yeni üçpınar küm evleri elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR MH.; 1. ARALIK SK., 2. ARALIK SK., 3. ARALIK SK., 4. ARALIK SK., ARA SK., BAHAR SK., BARIŞ SK., ÇEŞME SK., DEĞİRMENCİ SK., DEMİR SK., DERE SK., FATMA HANIM SK., FEVZİ ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., İÇEN SK., İNÖNÜ CD., KARAKOL SK., KÜÇÜKÇAYİÇİ SK., MANAV SK., MERKEZ, MERT SK., MEZARLIK, MEZARLIK SK., OKUL SK., PINAR, POYRAZ SK., SIRMALI SK., SÜMBÜL SK., ŞENGÖR SK., TABANCA SK., TUNÇ SK., ÜÇPINAR YOLU, YAĞMUR SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında LALELİ; , ÖZSARUHAN BLV. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında LALELİ MH.; 5200. SK., 5201. SK., 5202. SK., 5205. SK., 5209. SK., 5211. SK., ALİ RIZA EFENDİ CD., DR. CEMİL ŞENER CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., MİMAR SİNAN BLV. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında BÜYÜKSÜMBÜLLER; , BÜYÜKSÜMBÜLLER, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında DAZYURT; , DAZYURT, dazyurt iç yolu, İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında DURASILLI; , DURASILLI, DURASILLI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında DÜZLEN; , ARAZİ, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında DÜZLEN MH.; DÜZLEN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında KIŞLAKÖY; , YAYLAKÖY KIŞLAKÖY elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında KIŞLAKÖY MH.; KIŞLAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKSÜMBÜLLER; , İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKSÜMBÜLLER MH.; KÜÇÜK SÜMBÜLLER, KÜÇÜKSÜMBÜLLER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında ORTAKÖY; , İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında ORTAKÖY MH.; ORTAKÖY elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında OSMANCALI; , 307, büyüksümbüller, İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ102, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ112, İSİMSİZ113, İSİMSİZ116, İSİMSİZ119, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ126, İSİMSİZ127, İSİMSİZ54, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ81, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ90, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, Osmancalı Yolu elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında OSMANCALI MH.; OSMANCALI YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında OTMANLAR; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, OTMANLAR, otmanlar küme evleri elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında OTMANLAR MH.; OTMANLAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında SEYİTLİ MH.; SEYİTLİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında TÜRKMEN; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, Türkmen elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında TÜRKMEN MH.; TÜRKMEN, TÜRKMEN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında YAYLAKÖY; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında YAYLAKÖY MH.; YAYLAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında OSMANCALI; İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ81, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ90, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, Osmancalı Yolu, , 307, büyüksümbüller, İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ102, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ112, İSİMSİZ113, İSİMSİZ116, İSİMSİZ119, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ126, İSİMSİZ127, İSİMSİZ2, İSİMSİZ54, İSİMSİZ56 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında OSMANCALI MH.; OSMANCALI YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında OTMANLAR; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, OTMANLAR, otmanlar küme evleri elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında OTMANLAR MH.; OTMANLAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında ÖRSELLİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında ÖRSELLİ MH.; ÖRSELLİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında PELİTALAN; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında PINARKÖY; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ13, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ3, İSİMSİZ32, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9, pınarköy elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında PINARKÖY MH.; PINARKÖY KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında RECEPLİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında RECEPLİ MH.; RECEPLİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında SAKALLI; , İSİMSİZ3, İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında SAKALLI MH.; SAKALLI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında SARIAHMETLİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, SARIAHMETLİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında SEYİTLİ; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında SEYİTLİ MH.; SEYİTLİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında SÜNGÜLLÜ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, Süngüllü Küme Evleri elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında TÜRKMEN; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, Türkmen elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında TÜRKMEN MH.; TÜRKMEN, TÜRKMEN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında UZUNLAR; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında YAYLAKÖY; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında YAYLAKÖY MH.; YAYLAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında YUNTDAĞIKÖSELER; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında YUNTDAĞIKÖSELER MH.; KÖSELER KÖYÜ İÇ YOLU, YUNTDAĞIKÖSELER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında YUNTDAĞYENİCE; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9, yuntdağyenice elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında YUNTDAĞYENİCE MH.; YUNTDAĞYENİCE, YUNTDAĞYENİCE KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında AKÇAKÖY; , AKÇAKÖY KOZAKLAR, İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında ASMACIK; , İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında ASMACIK MH.; ASMACIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında BÜYÜKSÜMBÜLLER; , BÜYÜKSÜMBÜLLER, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında DAZYURT; , DAZYURT, dazyurt iç yolu, İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında DURASILLI; , DURASILLI, DURASILLI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında DÜZLEN; , ARAZİ, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında DÜZLEN MH.; DÜZLEN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında İLYASÇILAR; , İLYASÇILAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KARAAHMETLİ; , İSİMSİZ2, KARAAHMETLİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KARAHÜSEYİNLİ; , Karahüseyinli elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KARAHÜSEYİNLİ MH.; KARAHÜSEYİNLİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KARAKILIÇLI; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KIŞLAKÖY; , YAYLAKÖY KIŞLAKÖY elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KIŞLAKÖY MH.; KIŞLAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KORUKÖY; , İSİMSİZ2, koruköy elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KORUKÖY MH.; KORUKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KOZAKLAR; , ARAZİ, KOZAKLAR, kozaklar yolu elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KOZAKLAR MH.; AKÇAKÖY KOZAKLAR, KOZAKLAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBELEN; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, KÜÇÜKBELEN, küçükbelen iç yolu elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKSÜMBÜLLER; , İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKSÜMBÜLLER MH.; KÜÇÜK SÜMBÜLLER, KÜÇÜKSÜMBÜLLER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında MALDAN; , ARAZİ, MALDAN, MALDAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında ORTAKÖY; , İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 10:00:00.000-2024-01-20 12:00:00.000 saatleri arasında ORTAKÖY MH.; ORTAKÖY elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında MÜSLİH MH.; MUSLİH, MUSLİH KÖYÜ İÇ YOLU, MÜSLİH elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÖRENCİK; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, örencik sk elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÖRENCİK MH.; ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında PELİTALAN; , İSİMSİZ2, İSİMSİZ4, İSİMSİZ7, PELİTALAN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında PELİTALAN MH.; ARA SK., PELİTALAN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında SARINASUHLAR; , İSİMSİZ2, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında SARINASUHLAR MH.; SARINASUHLAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında SARMA; , İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, SARMA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında SARMA MH.; SARMA KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında SÜMBÜLTEPE; , sümbülte yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında SÜMBÜLTEPE MH.; SÜMBÜLTEPE, SÜMBÜLTEPE KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ŞAMAR; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ŞAMAR MH.; ŞAMAR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR; , balkan, BÜYÜKARPAÇAY, cemile nine, çamlık, defne sokak, demir sk, harmanyeri, irlik, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ32, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ59, İSİMSİZ64, İSİMSİZ67, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ74, lale sk, MEVSİM, mezarlık, nazire, özlem, pazarçeşme, pınar, SENGÖR, yeni üçpınar küm evleri elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR MH.; 1. ARALIK SK., 2. ARALIK SK., 3. ARALIK SK., 4. ARALIK SK., ARA SK., BAHAR SK., BALKAN, BARIŞ SK., ÇEŞME SK., DEĞİRMENCİ SK., DEMİR SK., DERE SK., FATMA HANIM SK., FEVZİ ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GÜLBAHÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÜMÜŞ SK., İÇEN SK., İNÖNÜ CD., KARAKOL SK., KATİP SK., KÜÇÜKÇAYİÇİ SK., LALE, MANAV SK., MERKEZ, MERT SK., MEZARLIK, MEZARLIK SK., NAZİRE, OKUL SK., PAŞA SK., PINAR, POYRAZ SK., SIRMALI SK., SÜMBÜL SK., ŞENGÖR SK., TABANCA SK., TUNÇ SK., ÜÇPINAR YOLU, YAĞMUR SK., YASEMİN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında YAĞCILAR; , adnan menderes, arslan, atlıata, atsızata sk, balaban, bursalı, celal bayar, celal bayar cad., CUMHURİYET MEYDANI, cumhuriyet meydanı kümeevler, çetin, çiftlik, FATİH, i.ceran, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ55, İSİMSİZ57, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ69, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, kostak, M.DELEN, mahalle sınırları, parlayan, sancaklı, uyanık, uyanık sokak elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında YAĞCILAR MH.; CELAL BAYAR CSDDESİ, ÇAYIRLAR SK., ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., İ. CERAN SK., İSMETPAŞA CD., PARLAYAN, UYANIK CD., YAGCILAR, YAĞCILAR, YOZGATLI SOKAK elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ATATÜRK; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında AVDAL; , İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında AVDAL MH.; AVDAL KÖYÜ İÇ YOLU, OSMANCALI YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında BAĞYOLU; , BAGYOLU, bağ yolu iç yolu, BAĞYOLU, bağyolu gülbahçe yolu, bağyolu köyü iç yolu, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME, ÇULLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ5, karayağıt elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında BAĞYOLU MH.; OSMANCALI YOLU, ÜÇPINAR YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında BEYDERE; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında BEYDERE MH.; BEYDERE KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında BOSTANLAR; , BAĞYOLU BOSTANLAR, bostanlar, BOSTANLAR ÇAMLICA, bostanlar iç yolu, BOSTANLAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında BÜYÜKSÜMBÜLLER; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAMLICA; , çamlıca, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAMLICA MH.; ÇAMLICA, Çamlıca Kümeevleri elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında DAVUTLAR; , DAVUTLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında DEMİRCİ; , DEMİRDİ, İSİMSİZ2, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KAĞAN 1 DEMİRCİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında DEMİRCİ MH.; DEMİRCİ, DEMİRCİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında EVRENOS; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında GÜLBAHÇE; , bağyolu gülbahçe yolu, GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ2, İSİMSİZ8, pazarçeşme elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında GÜLBAHÇE MH.; GÜLBAHÇE, ÜÇPINAR YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında GÜRLE; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KARAALİ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KARAKILIÇLI; , karakılıçlı sk, karakılıçlı sk., KARAKILINÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, karakılınçlı sk, KARAKIŞIÇLI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KARAVELİLER; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KARAVELİLER MH.; KARAVELİLER KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KARAYAĞCIHACILAR; ARAZİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ3, karayağcılar elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KARAYAĞCIHACILAR MH.; KARAYAĞCIHACILAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KOCAKORU; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ3, kocakoru elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KOCAKORU MH.; KOCAKORU KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKSÜMBÜLLER; , KÜÇÜKSÜMBÜLLER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK; , Doğan Küme evleri, EFE, EFE KÜMEEVLER, İSİMSİZ1, İSİMSİZ36, İSİMSİZ49, karaca ahmet küm.ev., karaca ahmet küme evleri, KARACAAHMET, karacaahmet küme evleri elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MH.; KARACAAHMET.. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında MOLLASÜLEYMANLI; , İSİMSİZ3, MOLLA SÜLEYMANLI, molla süleymanlı sk elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında MOLLASÜLEYMANLI MH.; MOLLASÜLEYMANLI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında MURADİYE; , 1, GÖKDU KÜMEEVLER, GÖKSU KÜMEEVLER, karahayıt kümeevler, MUHASEBE elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında MURADİYE MH.; ÇULLU CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 11:00:00.000-2024-01-20 13:00:00.000 saatleri arasında MÜSLİH; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşancaktır