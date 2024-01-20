20 Ocak SAKARYA ADAPAZARI elektrik kesintisi: ADAPAZARI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 02:02

Güncelleme: 20.01.2024 - 02:02

SAKARYA ADAPAZARI ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ADAPAZARI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ADAPAZARI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ADAPAZARI ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY, YAZLIK mahallelerinde 325 NOLU, 325 NOLU SK., 326 NOLU, 326 NOLU SK., 327 NOLU SK., 351 NOLU, 352 NOLU, 353 NOLU, 353 NOLU SK., 353 NOLU/1, 354 NOLU, 354 NOLU SK., 4440., NESET, NEŞET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 1620 KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, GÜLLÜK mahallelerinde 360 NOLU SK., 7001, BAĞCILAR SK., SAGLIK, SAĞLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.