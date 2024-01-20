20 Ocak SAKARYA AKYAZI elektrik kesintisi: AKYAZI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 02:02

Güncelleme: 20.01.2024 - 02:02

SAKARYA AKYAZI ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKYAZI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKYAZI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

AKYAZI ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, İNÖNÜ, YENI, YENİ mahallelerinde 5080, 6015 SK., 6017 SK., 6023 SK., 7004 SK., ADA, ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, PAZARKÖY, YENI, YENİ mahallelerinde 4059. SK., 5008 SK., 5010 SK., 5012 SK., 5014 SK., 5020 SK., 5021 SK., 5023 SK., 5029 SK., 5033 SK., 5035 SK., 5037, 5039 SK., 5043, 5045 SK., 5047, 5047 SK., 5050, 5051, 5051 SK., 5053, 5053 SK., 5054, 5054 SK., 5056, 5056 SK., 5057, 5058, 5059, 5068, 5068 SK., 5070, 5070 SK., 5076, 5076 SK., 5078 SK., 5080 SK., ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, ALAAĞAÇ SK., ALAY CD., KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY SK., SEHIT AHMET TARIM, ŞEHİT AHMET TARIM, ŞEHİT AHMET TARIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.