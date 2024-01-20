20 Ocak SAKARYA ARİFİYE elektrik kesintisi: ARİFİYE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 02:02

Güncelleme: 20.01.2024 - 02:02

SAKARYA ARİFİYE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ARİFİYE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ARİFİYE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ARİFİYE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde ADİL, ASIL, ATATÜRK CD., BARBAROS CD., CANAN, CEVHER, OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., ÖNDER SK., PİRİ REİS SK., SERKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, BATUHAN, BATUHAN SK., ECRIN, GÜNDÜZ, HERCAI, HERCAİL SK., KUDÜS, NESLIHAN, NURDAN, UFUK, UFUK SK., YILDIZ SK., ZERDALI, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1406. SK., 1522, 1522 SK., 1530., 1530. SK., 1532, 1544, ADLİYE, BAYIR, BAYIR/1, CAMI, CAMİ, FEVZIYE, FEVZIYE/10, FEVZIYE/3, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MKS, ORMAN YOLU, ORTA/1, ORTA/11, ORTA/12, ORTA/2, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER 1, YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.