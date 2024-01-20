20 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 02:02

Güncelleme: 20.01.2024 - 02:02

SAKARYA ilinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY, ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞI FUADİYE, ÇAYBAŞIYENİKÖY, EMIRLER, HACIKÖY, KARAÇOMAKLAR, TUAPSALAR, TÜRKÇAYBASI, TÜRKÇAYBAŞI mahallelerinde 15, 307 NOLU, 33 NOLU, 35 NOLU, 36 NOLU, 36 NOLU SK., 37 NOLU, 37 NOLU SK., 42 NOLU, 43 NOLU, 50 NOLU, 601, 601 SK., 602 SK., 603, 603 SK., 604, 604 SK., 604. SK., 605 SK., 607 SK., 608 SK., 702 SK., 704 SK., 801, 801 SK., 801. SK., 802, 802. SK., 803 SK., 804, 804 SK., 804. SK., 805 SK., 807, 807 SK., 9 NOLU, ÇAYBASI, ÇAYBASI CD., ÇAYBASI/2, ÇAYBAŞI, ÇAYBAŞI CD., ÇİÇEK SK., EMIRLER, EŞREF BİTLİS BULVAR, FUADIYE, FUADIYE CD, FUADIYE CD., FUADIYE/1, FUADİYE CD, FUADİYE CD CD., FUADİYE CD., GAZI, HACIKÖY MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HACILAR, HACILAR CD., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KEMALİYE CD., KOCA SINAN, KOCA SİNAN CD., KOCASİNAN CD., KOZLUK CD., MANOLYA SK., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., TÜRBE CD, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDILTAHIRBEY, BEDİLTAHİRBEY, BUDAKLAR, BÜYÜKESENCE, ÇAYKIŞLA, GEBES, GEBEŞ, HASANBEY, KÜÇÜKESENCE, NAKIŞLAR mahallelerinde 101 NOLU SK., 102 NOLU, 102 NOLU SK., 104 NOLU SK., 105 NOLU SK., 106 NOLU SK., 107 NOLU SK., 108 NOLU, 108 NOLU SK., 109 NOLU, 109 NOLU SK., 110 NOLU SK., 16002, 16005, 16005 SK., 16006, 16006 SK., 22 NOLU, 22 NOLU CD., 23 NOLU, 23 NOLU CD., 24 NOLU, 24 NOLU CD., 24. CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 26 NOLU CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., 28 NOLU, 28 NOLU CD., 29 NOLU, 29 NOLU CD., 30 NOLU, 30 NOLU CD., 30., 5741 NOLU, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BEDILTAHIRBEY, BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD., D-100 YAN YOL, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, ESENCE, ESENCE/1, HASANBEY, HASANBEY CD., KANAL DERESİ KÖPRÜSÜ, KÜÇÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE CD., KÜÇÜKESENCE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, CUMHURİYET, HACIMERCAN, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1027, 130 SK., DEMIRYOLU CD., KADER SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, SAKARYA CD.Sİ, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, AKÇAY, GÖL, HACIMERCAN, UZUNKUM mahallelerinde ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/1, ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/3, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, DAĞDİBİ SK., ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1 SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., KUDÜS CD., MEHMET EFENDİ SK., ORTA SK., ORTA/13, ORTA/6, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1013 SK., 9001, ESKI ADAPAZARI YOLU, GÜLERYÜZ, HABIL, KAPI, ORTA, ORTA/3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13001, 13002, 13003, 13004, 13006, 13010, 13011, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, MESUDIYE SK., MESUDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13005, 13007, 13008, 13012, ALTINTAŞ SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., İsimsiz146, MESUDIYE, MESUDİYE, ŞİFALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 327. SK., 329. SK., 331. SK., 332 SK., 335. SK., 34., 34. SK., 340. SK., 48. SK., 57. SK., 61., 62. SK., 63. SK., 64., 66. SK., 67. SK., 70. SK., 72, 74., 76 SK., 76., 76. SK., 83. SK., 84., 91. SK., 93. SK., AKASYA SK., ALİ KOÇ SK., BAŞLIK SK., BELEDİYE CD., ELMAS SK., ENSAR, FERAH SK., FURKAN SK., KEVSER SK., KISIKGEÇİT SK., KUMRU, KUMRU SK., ORTA CD., PASA SK., SERDİVAN MEZARLIĞI, SIVRITEPE, TARABYA SK., ÜNİVERSİTE CD., ZAKKUM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 353., ENSAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 130. SK., 208. SK., 32., 32. SK., 321. SK., 324. SK., 332., 335., 336., 349., 349. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37. SK., 45. SK., 48., 50. SK., 52. SK., 54, 59., 60., 62., 63., 65. SK., 66., 69. SK., 79. SK., 82. SK., 833. SK., AKASYA, ALI KOÇ, BAHÇE SK., ÇARDAK SK., DİBEK SK., DOGRU, ERGUN SK., FEVZI ÇAKMAK, GÜNDOĞAN SK., KANUNI SK., KIRANTEPE MEVKİİ, MERCAN SK., PAŞA SK., SANAYİİ CD., SİVRİTEPE CD., YEMISLI, YEMİŞLİ SK., YENİ RADYO TV VERİCİLER MEVKİİ, YESIL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde HAMİ SK., KAVAKDIBI SK., KAVAKDİBİ SK., KEŞANLI SK., KONAK CAD.2.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇİT CD., MELTEM SK., MİMAR SİNAN CD., SAKİN SK., SEMERCİLER SK., ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK., TÜRKOCAGI, TÜRKOCAĞI CD., YAHYA KEMAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 957., ANKARA, ANKARA CD., LEYLAK, LEYLAK SK., NİĞBOLU SK., PREVEZE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde ADİL, ASIL, ATATÜRK CD., BARBAROS CD., CANAN, CEVHER, OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., ÖNDER SK., PİRİ REİS SK., SERKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, BATUHAN, BATUHAN SK., ECRIN, GÜNDÜZ, HERCAI, HERCAİL SK., KUDÜS, NESLIHAN, NURDAN, UFUK, UFUK SK., YILDIZ SK., ZERDALI, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1406. SK., 1522, 1522 SK., 1530., 1530. SK., 1532, 1544, ADLİYE, BAYIR, BAYIR/1, CAMI, CAMİ, FEVZIYE, FEVZIYE/10, FEVZIYE/3, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MKS, ORMAN YOLU, ORTA/1, ORTA/11, ORTA/12, ORTA/2, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER 1, YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAKACAK, ÇAMLICA, KIZANLIK mahallelerinde 124, 166, AKYAZI., ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, GÖLYAYLA YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ_12, MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_81 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY, YAZLIK mahallelerinde 325 NOLU, 325 NOLU SK., 326 NOLU, 326 NOLU SK., 327 NOLU SK., 351 NOLU, 352 NOLU, 353 NOLU, 353 NOLU SK., 353 NOLU/1, 354 NOLU, 354 NOLU SK., 4440., NESET, NEŞET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 1620 KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, GÜLLÜK mahallelerinde 360 NOLU SK., 7001, BAĞCILAR SK., SAGLIK, SAĞLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATIPLER, HATİPLER mahallelerinde ÇAKALLAR SK., ÇEVİK SK., HACIKÖY, HACIKÖY CD., HATİPOĞLU SK., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABOGAZ CD., KARABOĞAZ CD., ŞHT.HAMİT YAYLA CD., TEZCAN SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 36005, ASARLI, DURAKLI KÖYÜ YOLU, KISTAFAN, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKTEPE, SARIBEYLI mahallelerinde KIRKTEPE, KIRKTEPE 4, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRKTEPE SK., KIRKTEPE/1, KIRKTEPE/4, KULOGLU, KULOGLU/2, SARIBEYLI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 108., 108. SK., 109. SK., 110., 110. SK., 111., 111. SK., 113., 113. SK., 114 SK., 115. SK., 116 SK., 117 SK., 118 SK., 118., 118. SK., 119 SK., 119., 120 SK., 120., 121 SK., 121., 122 SK., 123 SK., 124 SK., 125 SK., 125., 126 SK., 127 SK., 127., 128 SK., 131. SK., 146 SK., 152, 156, 160., 161., 161. SK., 162. SK., 163., 164., 164. SK., 165., 166., 167., 167. SK., 168. SK., 169., 169. SK., 170. SK., 173. SK., 177., 178. SK., 181, 181 SK., 182, 183, 184, 185, 186, 187, 187 SK., 188, 188 SK., 190 SK., 204/1, 207, 208 SK., 209, 210, 211, 212 SK., 213, 214 SK., 215, 215 SK., 216 SK., 217 SK., 218, 218 SK., 219, 219 SK., 220, 221 SK., 222, 222 SK., 223 SK., 224, 224 SK., 225 SK., 226, 227 SK., 229, 233 SK., 254. SK., FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET, KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., SEHIT YILMAZ, ŞHT.YILMAZ CD., YALIKENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, YALI mahallelerinde 101., 101. SK., 102. SK., 103., 103. SK., 104. SK., 105., 106. SK., 107. SK., 1272, 154, 193 SK., 194, 194 SK., 195, 196, 196 SK., 197 SK., 198, 199 SK., 200, 200 SK., 201 SK., 202, 202 SK., 205, 206, 250 SK., ATATÜRK, BESEVLER, BESEVLER/7, BÜYÜK MELEN, BÜYÜK MELEN CD., FATIH SULTAN MEHMET, MERKEZ/11 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, İNÖNÜ, YENI, YENİ mahallelerinde 5080, 6015 SK., 6017 SK., 6023 SK., 7004 SK., ADA, ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, PAZARKÖY, YENI, YENİ mahallelerinde 4059. SK., 5008 SK., 5010 SK., 5012 SK., 5014 SK., 5020 SK., 5021 SK., 5023 SK., 5029 SK., 5033 SK., 5035 SK., 5037, 5039 SK., 5043, 5045 SK., 5047, 5047 SK., 5050, 5051, 5051 SK., 5053, 5053 SK., 5054, 5054 SK., 5056, 5056 SK., 5057, 5058, 5059, 5068, 5068 SK., 5070, 5070 SK., 5076, 5076 SK., 5078 SK., 5080 SK., ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, ALAAĞAÇ SK., ALAY CD., KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY SK., SEHIT AHMET TARIM, ŞEHİT AHMET TARIM, ŞEHİT AHMET TARIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.