20 Ocak SAKARYA ERENLER elektrik kesintisi: ERENLER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 02:02

Güncelleme: 20.01.2024 - 02:02

SAKARYA ERENLER ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ERENLER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ERENLER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ERENLER ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY, ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞI FUADİYE, ÇAYBAŞIYENİKÖY, EMIRLER, HACIKÖY, KARAÇOMAKLAR, TUAPSALAR, TÜRKÇAYBASI, TÜRKÇAYBAŞI mahallelerinde 15, 307 NOLU, 33 NOLU, 35 NOLU, 36 NOLU, 36 NOLU SK., 37 NOLU, 37 NOLU SK., 42 NOLU, 43 NOLU, 50 NOLU, 601, 601 SK., 602 SK., 603, 603 SK., 604, 604 SK., 604. SK., 605 SK., 607 SK., 608 SK., 702 SK., 704 SK., 801, 801 SK., 801. SK., 802, 802. SK., 803 SK., 804, 804 SK., 804. SK., 805 SK., 807, 807 SK., 9 NOLU, ÇAYBASI, ÇAYBASI CD., ÇAYBASI/2, ÇAYBAŞI, ÇAYBAŞI CD., ÇİÇEK SK., EMIRLER, EŞREF BİTLİS BULVAR, FUADIYE, FUADIYE CD, FUADIYE CD., FUADIYE/1, FUADİYE CD, FUADİYE CD CD., FUADİYE CD., GAZI, HACIKÖY MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HACILAR, HACILAR CD., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KEMALİYE CD., KOCA SINAN, KOCA SİNAN CD., KOCASİNAN CD., KOZLUK CD., MANOLYA SK., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., TÜRBE CD, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDILTAHIRBEY, BEDİLTAHİRBEY, BUDAKLAR, BÜYÜKESENCE, ÇAYKIŞLA, GEBES, GEBEŞ, HASANBEY, KÜÇÜKESENCE, NAKIŞLAR mahallelerinde 101 NOLU SK., 102 NOLU, 102 NOLU SK., 104 NOLU SK., 105 NOLU SK., 106 NOLU SK., 107 NOLU SK., 108 NOLU, 108 NOLU SK., 109 NOLU, 109 NOLU SK., 110 NOLU SK., 16002, 16005, 16005 SK., 16006, 16006 SK., 22 NOLU, 22 NOLU CD., 23 NOLU, 23 NOLU CD., 24 NOLU, 24 NOLU CD., 24. CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 26 NOLU CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., 28 NOLU, 28 NOLU CD., 29 NOLU, 29 NOLU CD., 30 NOLU, 30 NOLU CD., 30., 5741 NOLU, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BEDILTAHIRBEY, BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD., D-100 YAN YOL, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, ESENCE, ESENCE/1, HASANBEY, HASANBEY CD., KANAL DERESİ KÖPRÜSÜ, KÜÇÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE CD., KÜÇÜKESENCE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.