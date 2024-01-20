20 Ocak SAKARYA HENDEK elektrik kesintisi: HENDEK ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 02:02

Güncelleme: 20.01.2024 - 02:02

SAKARYA HENDEK ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında HENDEK ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte HENDEK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

HENDEK ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAKACAK, ÇAMLICA, KIZANLIK mahallelerinde 124, 166, AKYAZI., ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, GÖLYAYLA YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ_12, MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_81 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.