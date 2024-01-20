20 Ocak SAKARYA KARAPÜRÇEK elektrik kesintisi: KARAPÜRÇEK ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 02:02

Güncelleme: 20.01.2024 - 02:02

SAKARYA KARAPÜRÇEK ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARAPÜRÇEK ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARAPÜRÇEK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KARAPÜRÇEK ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13001, 13002, 13003, 13004, 13006, 13010, 13011, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, MESUDIYE SK., MESUDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13005, 13007, 13008, 13012, ALTINTAŞ SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., İsimsiz146, MESUDIYE, MESUDİYE, ŞİFALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.