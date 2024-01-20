20 Ocak SAKARYA KOCAALİ elektrik kesintisi: KOCAALİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 02:02

Güncelleme: 20.01.2024 - 02:02

SAKARYA KOCAALİ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAALİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KOCAALİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAALİ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 108., 108. SK., 109. SK., 110., 110. SK., 111., 111. SK., 113., 113. SK., 114 SK., 115. SK., 116 SK., 117 SK., 118 SK., 118., 118. SK., 119 SK., 119., 120 SK., 120., 121 SK., 121., 122 SK., 123 SK., 124 SK., 125 SK., 125., 126 SK., 127 SK., 127., 128 SK., 131. SK., 146 SK., 152, 156, 160., 161., 161. SK., 162. SK., 163., 164., 164. SK., 165., 166., 167., 167. SK., 168. SK., 169., 169. SK., 170. SK., 173. SK., 177., 178. SK., 181, 181 SK., 182, 183, 184, 185, 186, 187, 187 SK., 188, 188 SK., 190 SK., 204/1, 207, 208 SK., 209, 210, 211, 212 SK., 213, 214 SK., 215, 215 SK., 216 SK., 217 SK., 218, 218 SK., 219, 219 SK., 220, 221 SK., 222, 222 SK., 223 SK., 224, 224 SK., 225 SK., 226, 227 SK., 229, 233 SK., 254. SK., FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET, KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., SEHIT YILMAZ, ŞHT.YILMAZ CD., YALIKENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, YALI mahallelerinde 101., 101. SK., 102. SK., 103., 103. SK., 104. SK., 105., 106. SK., 107. SK., 1272, 154, 193 SK., 194, 194 SK., 195, 196, 196 SK., 197 SK., 198, 199 SK., 200, 200 SK., 201 SK., 202, 202 SK., 205, 206, 250 SK., ATATÜRK, BESEVLER, BESEVLER/7, BÜYÜK MELEN, BÜYÜK MELEN CD., FATIH SULTAN MEHMET, MERKEZ/11 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.