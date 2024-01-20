20 Ocak SAKARYA SERDİVAN elektrik kesintisi: SERDİVAN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 02:02

Güncelleme: 20.01.2024 - 02:02

SAKARYA SERDİVAN ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SERDİVAN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SERDİVAN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SERDİVAN ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 327. SK., 329. SK., 331. SK., 332 SK., 335. SK., 34., 34. SK., 340. SK., 48. SK., 57. SK., 61., 62. SK., 63. SK., 64., 66. SK., 67. SK., 70. SK., 72, 74., 76 SK., 76., 76. SK., 83. SK., 84., 91. SK., 93. SK., AKASYA SK., ALİ KOÇ SK., BAŞLIK SK., BELEDİYE CD., ELMAS SK., ENSAR, FERAH SK., FURKAN SK., KEVSER SK., KISIKGEÇİT SK., KUMRU, KUMRU SK., ORTA CD., PASA SK., SERDİVAN MEZARLIĞI, SIVRITEPE, TARABYA SK., ÜNİVERSİTE CD., ZAKKUM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 353., ENSAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 130. SK., 208. SK., 32., 32. SK., 321. SK., 324. SK., 332., 335., 336., 349., 349. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37. SK., 45. SK., 48., 50. SK., 52. SK., 54, 59., 60., 62., 63., 65. SK., 66., 69. SK., 79. SK., 82. SK., 833. SK., AKASYA, ALI KOÇ, BAHÇE SK., ÇARDAK SK., DİBEK SK., DOGRU, ERGUN SK., FEVZI ÇAKMAK, GÜNDOĞAN SK., KANUNI SK., KIRANTEPE MEVKİİ, MERCAN SK., PAŞA SK., SANAYİİ CD., SİVRİTEPE CD., YEMISLI, YEMİŞLİ SK., YENİ RADYO TV VERİCİLER MEVKİİ, YESIL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.