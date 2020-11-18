200 milyon avroluk İspanyol uydusu uzayda kayboldu
Fransız şirketi Arianspace'nin Vega roketiyle fırlatılan 200 milyon avroluk İspanyol uydusu İngenio uzayda kayboldu.
Dünyayı gözlemlemek için fırlatılan "İngenio" adlı İspanyol uydusunun gökyüzünde kaybolduğu bildirildi.
Uydunun fırlatılmasından sorumlu olan Fransız şirketi Arianspace, İngenio'yu yörüngeye sokmakla görevli Vega roketinin kalkışından 8 dakika sonra cihazın yörüngesinde bir sapma tespit edildiğini ve uzayda kaybolduğunu duyurdu.
Roketin, Güney Amerika'da bulunan Fransız Guyanası'ndaki Kuru Uzay Üssü'nden TSİ 16.52'de fırlatıldığı kaydedildi.
Arianspace yetkilileri, ilk bilgilere göre uydunun kaybolmasına insan hatasının neden olduğunu düşündüklerini belirterek, Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte bir araştırma komisyonu oluşturulacağı bilgisini paylaştı.
'MÜŞTERİMİZE ÜZÜNTÜLERİMİZİ İLETİYORUZ'
Olayla ilgili Twitter hesabından mesaj yayımlayan Arianspace Yönetim Kurulu Başkanı Stephane İsrael de "Müşterilerimize, en derin üzüntülerimizi iletiyoruz" ifadesini kullandı.
Diğer yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde, İngenio'nun 200 milyon avroluk bir proje olduğu belirtildi.
Temmuz ayında, bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uydunun da Vega roketinin motorlarının birinde meydana gelen arızadan dolayı kaybolduğu hatırlatıldı.
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