2019'da başlayıp 2020'de biten 6 aylık maç!

11 Haziran 2020 Perşembe, 11:16

İspanya'da ilk yarısı 15 Aralık'ta oynanan Rayo Vallecano-Albacete maçı tam 6 ay aradan sonra tamamlandı.

Koronavirüs salgınından dolayı 8 Mart’tan bu yana futbol oynanmayan İspanya’da ülke tarihinin en uzun sürede tamamlanan maç rekoruyla başladı.

İspanya 2.Lig’de 15 Aralık’ta oynanan ve ırkçı olaylardan dolayı yarıda kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı liglerin yeniden başlamasıyla tamamlandı.

Pandemi sonrası İspanya’da futbolun geri dönüşünün ilk maçı olan Rayo Vallecano-Albacete mücadelesi yaklaşık 6 ay sonra (5 ay 26 gün) sonra kaldığı yerden oynatıldı ve tarihe geçti.

İlk 45 dakikası 15 Aralık’ta oynanan ve ırkçı tezahüratlar nedeniyle futbolcuların sahaya çıkmayı reddetmesiyle yarım kalan mücadele seyircisiz olarak kaldığı yerden oynandı.

Ev sahibi Rayo Vallecano 61.dakikada Luis Advincula’nın golüyle maçı 1-0 kazandı.