2020-21 sezonu ne zaman başlayacak?

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:27

Koronavirüs nedeniyle ertelene n ve 12 Haziran'da yeniden başlayan Süper Lig'de 2020-2021 sezonun başlangıç tarihi sıkıntıya neden oldu.

TFF ile Kulüpler Birliği, 2020-2021 sezonun başlangıç tarihi konusunda uzlaşamadı.



Yaklaşık 15 gündür yapılan görüşmelerin bu akşam ya da yarın sonlanması ve TFF'nin, yeni sezonla ilgili açıklamayı yapması bekleniyor.

TFF'de Nihat Özdemir yönetimi, 2021 Avrupa Şampiyonası finalleri nedeniyle liglerin başlama tarihini 15 Ağustos olarak belirlemişti. Kulüpler Birliği Vakıf ise Eylül ayının ortasında yeni sezonun başlamasını istiyor. Yayıncı uruluşun talebi ise Ağustos sonu.

KULÜPLER: HAZIRLANAMAYIZ

Eylül ayının ortasını isteyen Kulüpler Birliği Vakfı'nın savunduğu nokta, sezonun Temmuz sonunda bitecek olması ve takımlara hazırlanmak için sadece 15 gün kalması. Ayrıca transferin de ligler biter bitmez hareketleneceğini varsayan kulüpler, TFF'ye, "Bize en az 1 ay hazırlık şansı bırakın" başvurusunda bulundular.

TFF'de ise Nihat Özdemir yönetimi Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, "Sezon erken başlasın, erken bitsin ve EURO 2020'ye (2021) hazırlanalım" görüşünü ön planda tutuyor.

Yanıncı kurulş beIN Sports ise Ağustos ayı sonunun uygun tarih olduğu görüşünde.

TFF'nin kulüpleri de karşısına almama adına 15 Ağustos ısranıdan vazgeçeceği ve büyük olasılıkla 30 Ağustos haftasında ligi başlatacağı tahmin ediliyor.