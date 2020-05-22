2020 tarım desteklerinden ses yok

22 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Bunun için önce kurul toplanacağı, sonrasında da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yaymlanacağı belirtildi.

2019 ödemeleri ise hâlâ tamamlanmadı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 22 Nisan’da üreticilere toplamda 10.75 milyar lira, 24 Nisan’da ise 12.4 milyar lira ödeme yapıldı.

Bu ödemelerin 2019’a ait ödemeler olduğuna dikkat çeken Aygun, “2020 desteklerine ilişkin kararname 5.5 aydır yayımlanmıyor. Çiftçi borçlarını da ertelemediler. Sadece nisan ve mayıs aylarındaki Hazine destekli kredi alacakları ötelendi. Çiftçinin esas ödemeleri sonbahardadır. Çiftçi 2020 ödemelerini almadan nasıl üretim yapsın ve kredisini ödesin” diye konuştu.