2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Uganda kafilesinde Covid-19 vakası görüldü
2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası, Uganda kafilesinde yaşandı.
2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası, Uganda kafilesinde yaşandı.
Japonya basınında yer alan haberlere göre, 23 Temmuz'da başlayacak oyunlar öncesi ülkelerin sporcu ve yetkililerini taşıyan kafilelerin ilk kısmı, hava yoluyla Tokyo'ya vardı.
Uganda'nın 9 kişilik kafilesinde yer alan ve çift aşısını önceden yaptıran bir kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve hükümet yetkililerinin belirlediği bir tesiste karantina altına alındığı belirtildi.
Yurt dışından seyirci alınmayacak organizasyona, Japon vatandaşlarının katılıp katılmayacağına ilişkin kararın ise yarın açıklanması bekleniyor.
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı
- İşte Ateş ile Korkmaz görüşmesinin ses kaydı
- BioNTech ve Sinovac aşıları karşılaştırıldı
- Peker'den, Soylu'ya yeni gönderme
- Genç oyuncu yaşamını yitirdi
- Salih Günçal, yatağa bağımlı olmaktan kurtuldu
- Veyis Ateş'ten ses kaydı açıklaması
- Suriyeli iki grup arasında silahlı çatışma
- Viyana Büyükelçisi'nden Baran Korkmaz açıklaması
- Binaya saldıran AKP’li yöneticinin yeğeni çıktı