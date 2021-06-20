2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Uganda kafilesinde Covid-19 vakası görüldü

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası, Uganda kafilesinde yaşandı.

AA
20 Haziran 2021 Pazar, 18:37
2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Uganda kafilesinde Covid-19 vakası görüldü
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2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası, Uganda kafilesinde yaşandı.

Japonya basınında yer alan haberlere göre, 23 Temmuz'da başlayacak oyunlar öncesi ülkelerin sporcu ve yetkililerini taşıyan kafilelerin ilk kısmı, hava yoluyla Tokyo'ya vardı.

Uganda'nın 9 kişilik kafilesinde yer alan ve çift aşısını önceden yaptıran bir kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve hükümet yetkililerinin belirlediği bir tesiste karantina altına alındığı belirtildi.

Yurt dışından seyirci alınmayacak organizasyona, Japon vatandaşlarının katılıp katılmayacağına ilişkin kararın ise yarın açıklanması bekleniyor.



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