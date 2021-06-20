A Milli Takım'da Şenol Güneş, İsviçre maçı öncesi konuştu

20 Haziran 2021 Pazar, 18:33

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, 19.00'da başlayacak maç öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Güneş, iyi futbol oynamak istediklerini kaydetti:

"İsviçre'yle Türkiye, grupta İtalya'dan sonra 2. sıraya daha fazla adayken, hem İsviçre, hem de biz son şansımızı kullanacağız. Onlar daha avantajlılar. Bu maçta goller atmak ve kazanmak istiyoruz. Kötü futbolun izlerini silmek adına iyi futbol sergilemek istiyoruz ve bütün arzumuz bu."

69 yaşındaki çalıştırıcı, kadro tercihlerine dair şunları söyledi:

"Umut'un sakatlığı var, yerine Mert Müldür'le başlayacağız. Diğerleri de bir tercih tabii. Oyun içinde yine değişiklikler olabilir."