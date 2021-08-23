2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yarın başlıyor

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:12

Tokyo Olimpiyat Stadyumu'nda açılış seremonisiyle başlayacak olan organizasyon, Türk sporcuların rekor katılımıyla gerçekleşecek. 13 branşta 43'ü erkek 44'ü kadın toplam 87 sporcu, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek.

MİLLİLERDE HEDEF ALTIN MADALYA

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kürsü mücadelesi verecek milli sporculardan halterde dünya paralimpik tarihine adını yazdıran Nazmiye Muratlı ve masa tenisinde 2016 Rio Paralimpik Oyunları şampiyonu olan Abdullah Öztürk'ün yanı sıra yine Rio'da dördüncü olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile yüzmede Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk dikkat çekerken, 2016 Rio'da şampiyon olan Goalball Kadın Milli Takımı Tokyo'da yine şampiyonluk parolası ile mücadele edecek.

TOKYO 2'NCİ KEZ BU HEYECANI YAŞIYOR

Organizasyona ev sahipliği yapan Tokyo kenti, 1964 yılında da aynı etkinliği 2'nci kez düzenleyen ilk şehir olarak tarihe geçecek. 13 gün boyunca, 160 ülke ve bölgeden 4 binden fazla sporcunun 22 dalda yarışacağı Tokyo Paralimpik Oyunları, 5 Eylül'de Tokyo Olimpiyat Stadyumu'ndaki kapanış töreniyle son bulacak.

87 TÜRK SPORCU TOKYO'DA

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 13 branşta 43'ü erkek 44 kadın olmak üzere toplam 87 sporcuyla organizasyona rekor bir katılım sağlayacak. Tokyo'ya madalya mücadelesi verecek sporcuların branşlardaki kota sayısı şu şekilde:

Okçuluk: 11

Atletizm: 9

Goalball: 12

Atıcılık: 9

Yüzme: 5

Masa Tenisi: 9

Taekwondo: 6

Tekerlekli Sandalye Tenis: 1

Tekerlekli Sandalye Basketbol: 12

Tekerlekli Sandalye Eskrim: 1

Halter: 5

Judo: 5

Badminton: 2