2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Besra Duman, bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman, bronz madalya kazandı.

AA
27 Ağustos 2021 Cuma, 11:23
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Besra Duman, bronz madalya kazandı.
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Milli haltercimiz Besra Duman, ikinci hakkında kaldırdığı 124 kilo ile, Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 55 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

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