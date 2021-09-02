2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Meryem Betül Çavdar gümüş madalya kazandı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda para tekvando kadınlar K44 49 kilogram finalinde mücadele eden Meryem Betül Çavdar, Peru’dan Espinoza Carranza ile karşılaştı. Rakibine 34-21 yenilen Meryem Betül Çavdar, gümüş madalyanın sahibi oldu. Meryem Betül’ün bu madalyası Türkiye'nin Tokyo'daki 4. gümüş, toplamda 14. madalyası oldu.
Başarılı sporcu, para tekvandoda Türkiye'ye ilk gümüş madalyasını da kazandırmış oldu.
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