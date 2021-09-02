TOKYO 2020 | Korhan Yamaç finale çıktı

02 Eylül 2021 Perşembe, 08:54

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık karışık 25 metre tabanca P3 kategorisinde milli sporculardan Muharrem Korhan Yamaç finale kaldı, Murat Oğuz ise elendi.

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen eleme yarışlarında 30 sporcu, ilk 8'e girip finale çıkabilmek için mücadele etti.

Muharrem Korhan Yamaç, 566 puan alarak 8. oldu ve adını finale yazdırdı. Müsabakada 559 puan toplayan Murat Oğuz ise 12. olarak final bileti alamadı.

Final müsabakası, TSİ 09.30'da başlayacak.