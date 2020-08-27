2020 yılı kuru üzüm alım fiyatı 12 lira 50 kuruş olacak

27 Ağustos 2020 Perşembe, 14:06

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'nun 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıkladı.

Manisa’da düzenlenen çekirdeksiz kuru üzüm açılış törenine canlı yayın ile katılan Pakdemirli, 2020 yılında çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin 271 bin ton olarak öngörüldüğünü belirterek, bu yıl TMO tarafından 9 numara için kilogram alım fiyatının 12 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini kaydetti.

Pakdemirli, "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız" dedi.