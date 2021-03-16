2020’de Google’da en çok aranan sanatçı, Leonardo da Vinci oldu

16 Mart 2021 Salı, 10:09

Covid-19 salgını, çoğumuzu müze ve sanat galerilerinden uzak tuttu. Sanat meraklıları dünyaca ünlü pek çok sanatçının eserlerini internetten takip edip, izlemek zorunda kaldı.

İngiltere merkezli Ken Bromley Art Supplies da 2020 yılında Google’da en çok aranan sanatçıları gösteren “World’s Most Popular Artist” (Dünyanın En Popüler Sanatçıları) haritası hazırladı.

Pandemi boyunca her ülkede en popüler olan sanatçıları gösteren harita ayrıca her kıtada öne çıkan sanatçıları da gösteriyor.

Leonardo da Vinci’nin dünyanın en popüler sanatçısı olduğunu ve toplam 82 ülkede kazanan olduğunu ortaya çıkardı. Listede ilk yedide yer alan sanatçılar şöyle:

1- Leonardo da Vinci, 82 ülkede arandı.

2- Frida Kahlo, 29 ülkede arandı.

3- Vincent van Gogh, 24 ülkede arandı.

4- Artemisia Gentileschi, 23 ülkede arandı.

5- Pablo Picasso, 18 ülkede arandı.

6- Banksy, 14 ülkede arandı

7- Diego Velázquez, 2 ülkede arandı.

Bantmag'in aktardığına göre, 2020 yılını kapsayan harita, Google Anahtar Kelime Planlayıcı kullanılarak Şubat 2021’de analiz edildi ve dünya çapındaki arama verilerini kapsıyor. Tüm ülkelerde öne çıkarılacak yeterli veri bulunamadığından, yalnızca analiz etmek için yeterli veriye sahip ülkeler haritaya dahil edildi.

Frida Kahlo Türkiye, ABD, Meksika, Brezilya’da en çok aranan sanatçı oldu. Birleşik Krallık ise kendi sokak sanatçısı Banksy’yi zirveye çıkardı. Rusya da aynı şekilde Banksy’yi en çok arayan ülkeler arasında.

Kıtalara göre analiz