İklim krizi: 2020'de 350 bin kişi öldü

01 Ocak 2021 Cuma, 10:25

Greenpeace, 2020’nin iklim krizi bağlantılı felaketleri derledi. Greenpeace, krizin faturasının 2020 yılında 145 milyar olduğunu belirtti.

“Hawai’de bulunan Mauna Loa Rasathanesi’nin çaldığı çanlar, iklim krizine dair kötü haberleri duyurdu” denilen açıklamada atmosferdeki karbondioksit miktarı, mayıs ayında 417 ppm (milyonda bir birim) ile en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi. 2020’deki aşırı hava olaylarının katlanarak gezegendeki yaşamı tehlikeye atmaması için bu değerin 350 ppm’yi geçmemesi gerekiyordu.

YANGINLAR ARTTI

Amerika’da günler süren yangınların hatırlatıldığı açıklamada, hava koşullarına bağlı yangın olasılıklarının yüzde 30 yükseldiği aktarıldı.

Ayrıca, 2020’de Afrika ve Asya’da aşırı yağışlar, Sudan, Pakistan, Japonya, Çin ve Hindistan’ın ülke tarihlerinin yıkımı en büyük ve maliyeti en yüksek sel felaketlerinden bazılarını beraberinde getirdi. Nil ve Nijer nehirleri rekor yükseklik seviyelerine ulaştı.

Öte yandan 2020 sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir yıl oldu. Soğuk ve sert iklimi ile bildiğimiz Sibirya’da da olağan dışı sıcaklık ortalamaları gerçekleşti.

İLK KEZ KUM FIRTINASI GÖRDÜK

İlk kez Anadolu topraklarında kum fırtınasını tecrübe edildi. Büyükçekmece’de, Karaburun’da gün içinde birden fazla oluşan hortum meydana geldi.

İklim krizine bağlı olarak meydana gelen felaketlerde yaklaşık 3 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini belirtilen açıklamada, “En az 17 milyon kişinin evlerini terk etmek veya başka bölgelere göç etmek zorunda kaldı” denildi. 2020’de iklim krizinin küresel faturasının yaklaşık olarak 145 milyar dolar olduğu tahmin edildiği aktarıldı.

Kaynak: BirGün