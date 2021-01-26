2020’de İstanbul’da 9 bin 587, İzmir’de ise 6 bin 537 esnaf kepenk kapattı

26 Ocak 2021 Salı, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bazı dostlar geldi, ‘Dükkânlar kapanıyor’ dedi, işte rakamlar ortada, kapanan filan yok” açıklamasına Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verileri ile yanıt verdi.

Ağbaba, “2020 yılında her gün ortalama en az 273 esnaf iflas etmiş oldu. Son iki yılda toplamda en az 213 bin esnaf sicilden ve meslekten terkini yaparak kepenk kapatmış oldu” dedi.

“Zamanında darbe girişimini eniştesinden, ekonomiyi damadından öğrenen Erdoğan’ın esnafın içler acısı halini ‘bazı dostlarından’ öğrenmesi bizi şaşırtmadı” diyen Ağbaba, Erdoğan’ın, “Eve ekmek götüremiyoruz” diyen esnafa “Bu bana çok abartılı geldi. Al keyif çayı iç” yanıtını anımsattı. Ağbaba, “Saray’da lüks ve şatafat içinde yaşayıp ekmek derdini anlatana keyif çayı fırlatan birinden esnafın halini anlamasını da beklemiyorduk zaten” ifadelerini kullandı.

‘ENTÜBE OLDULAR’

Covid-19 salgın sürecinin, esnafı entübe hale getirdiğini söyleyen Ağbaba, kepenk kapatan esnafın sayısını, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verileri ile açıkladı. 2020’de en az 99 bin 588 esnaf meslekten ve sicilden terkini gerçekleştirerek kepenk kapattığını belirten Ağbaba, “Bir başka deyişle 2020 yılında her gün ortalama en az 273 esnaf iflas etmiş oldu. 2019’da ise bu sayı 114 bindi, yani son iki yılda toplamda en az 213 bin esnaf sicilden ve meslekten terkini yaparak kepenk kapatmış oldu” dedi.

Ağbaba, 2020’de iflas ederek kepenk kapatan esnafların en yoğun olduğu 5 ili de açıkladı. Buna göre 2020’de, İstanbul’da 9 bin 587, İzmir’de 6 bin 537 esnaf, Ankara’da 5 bin 586 esnaf, Antalya’da 4 bin 735 esnaf ve Bursa’da 3 bin 993 esnaf, sicil ve meslek terkini yaparak kepenk kapattı.

YENİ VERGİ ERTELEMESİ

Salgın nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işyerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi. Önlemler kapsamında kapatılan işyerleri için ikinci kez mücbir sebep kararı alındı. İşletmeler mücbir sebep kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

TAKSİTLER ÖTELENDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgın nedeniyle faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergilerinin ertelendiğini anımsatarak şöyle devam etti: “Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibarıyla mücbir sebep kapsamına aldık. Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26. günü sonuna kadar uzatıldı.”

Öte yandan Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecek.