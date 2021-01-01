2020’de piyasaları kimler şekillendirdi?

01 Ocak 2021 Cuma, 13:15

İngiliz Financial Times tarafından 2020 yılı için küresel piyasalarda ön plana çıkan kişileri sıraladı. Listede, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi isimler bulunurken Berat Albayrak’ta yerini aldı.

FT tarafından, Berat Albayrak’ın başarısızlıkla sonuçlanan ekonomi politikalarına değinildi. Haberde, “Suçun büyük bir kısmı kredi destekli büyümeye dayalı sabit fikre ve yüksek faiz oranlarına derin isteksizliğe sahip olan kayınpederi Recep Tayyip Erdoğan’a aitti” yorumu yapıldı.

‘MERKEZ BANKASI BAŞARISIZ MÜDAHELEYE PARA HARCADI’

Berat Albayrak (son 2 yılı gözlemlendiğinde) Türk lirasının yüzde 46 değer kaybetmesine sebep olduğuna dikkat çeken FT, haberinde şu yorumlara yer verdi:

“Suçun büyük bir kısmı kredi destekli büyümeye dayalı sabit fikre ve yüksek faiz oranlarına derin isteksizliğe sahip olan kayınpederi Recep Tayyip Erdoğan’a aitti. Ancak Berat Albayrak, Türk lirasını sabit tutmadaki yapılan başarısız müdahalenin arkasındaki yıkıcı güçtü. Türkiye Merkez Bankası, ülkenin döviz rezervlerinde derin bir delik bırakan başarısız müdahaleye on milyarlarca dolar harcadı. Albayrak’ın kasım ayındaki istifasıyla Türk lirası son 2 yılın en büyük artışını yaşadı.”

Öne çıkan isimlerden bazıları ise şu şekilde:

Federal Rezerv Başkanı Jay Powell

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde

Almanya Başbakanı Angela Merkel

SoftBank kurucusu Masayoshi Son

Pershing Square Yöneticisi Bill Ackman

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman