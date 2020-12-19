2020'nin bitişini kutlayın

19 Aralık 2020 Cumartesi, 16:00

Yeni yıla nasıl girerseniz bütün bir yıl öyle geçer derler. Nasılsa hepimiz evdeyiz, bari ruh halimiz yüksek olsun dedik, evde yılbaşı havasına girelim diye öneriler sıraladık... Söylemesi bizden, hayata geçirmesi sizden...

KENDİ AĞACINI KENDİN YAP

- Bir ayna, farklı ölçülerde kutular ya da kitaplar. Tek yapmanız gereken üst üste dizmek ve aynanın yansımasını kullanmak. Yeşile boyayacağınız kutular, yeşil kapaklı kitaplar ve belki en üste küçük bir süs. Yılbaşı ağacınız hazır. Aynı sistemi kitap rafında da uygulayabilirsiniz.

- Evinizdeki bir bitkiyi süsleyin, hem bitkisel hayatına bir renk gelsin, hem yılbaşı ağacınız olsun. İster evinizdeki oyalar, renkli yünler, ponponlar, isterseniz heryerde bulabileceğiniz ışıklı yılbaşı süsleri...

- Yapmanız gereken tek şey yakınınızdaki bir parktan kurumuş bir ağaç dalı bulmak. Evdeki bir saksıya yerleştirip süsleyin, ağacınız hazır.

- Yünden ponpon yapmayı biliyorsanız farklı ebatlardaki ponponları, kartondan yapacağız bir külahın etrafına yapıştırın, yumuşacık yılbaşı ağacınız karşınızda.

- Merdiveni de şaşırtın kendinizi de. Koyun merdiveni camın kenarına, dolayın etrafına ışıklı süsleri.

EVİ SÜSLEYİN

- Kırtasiyeden ya da yakınınızdaki dükkandan alacağınız kağıttan süsleri evinizde bir köşeye yapıştırın.

- Tuvalet kağıtlarının ve kağıt havluların içindeki karton ruloları biriktirin, çocuğunuzla evde boyama günü yapın. Hem hayal gücü çalışsın, hem evde sıkıntıdan patlayan çocuk neşelensin.

- Cupcake kağıtlarını düzleştirip ipe dizin, ucuna bir kurdela.. alın size yılbaşı süsü. İstediğiniz yere asın.

- Kavanozların içine ambalaj köpüğü ufalayın, üstüne yüzen mumlardan yerleştirin.

HEDİYENİZİ KENDİNİZ YAPIN

- Pandemi döneminde ekmek yapmayı herkes öğrendi değil mi? Cevizli, ekşi mayalı, tam buğdaylı, çavdarlı... Bu yıl da hediyeniz ev yapımı mis kokulu bir ekmek olsun. Ya da bir kutu kurabiye... Reçel, marmelat... Tek yapmanız gereken paketleyip süslemek.

- En rahatlatıcı hobilerden biri de örgü örmek. Arkadaşınızın sevdiğin renklerde bir atkı örmeye ne dersiniz? Hem kolay, hem rahatlatıcı. Ve de sıcacık.

- Şef Rafet İnce'den Fırında Hindi Dolması

Malzemeler: 1 büyük hindi, 100 ml süt, 10 ml zeytinyağı, 10 gr biber salçası, 3 diş sarımsak, 5'er g tuz ve karabiber, yarım limon, 250 gr baldo pirinç, 25 gr tereyağı, 10 ml ayçiçek yağı, 2 kuru soğan, 300 gr hindi veya tavuk ciğeri, 25 gr dolmalık fıstık, 1/4 demet maydanoz, 1/4 demet dereotu, 2 elma, 3 armut, 10 kuru incir.

Yapılışı:

1- Süt, zeytinyağı, salça, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Hindiyi limon ile iyice ovun. Hazırladığınız sosu hindinin her tarafına sürüp üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabında 3-4 saat bekletin.

2- Baldo pirinci yıkayın, üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip 20 dakika bekletin.

3- Tencerede tereyağı ve ayçiçek yağını ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanları ilave edip kavurun. Ardından tavla zarı büyüklüğünde doğradığınız ciğer ve dolmalık fıstıkları ilave edin.

4- Süzdüğünüz pirinci ekleyip 2-3 dakika kavurun. Üzerine 2 su bardağı suyu ilave edip karıştırın. Tuz, karabiber ve yenibaharla lezzetlendirin. Pilav suyunu çekinceye kadar pişirin. Burada pilavın az pişmesi önemli.

5- Pilavı ocaktan alıp üzerine ince kıyılmış maydanoz ve dereotu serpin.

6- Marine olan hindinin içine pilavı dikkatlice doldurun. Geniş ve derin bir fırın tepsisine hindi etini yerleştirin. Etrafına kabuğu soyulmuş elma ve armut dilimlerini ve kuru incirleri yerleştirin.

7- Hindinin ayaklarını yanmaz bir ip ile bağlayın. Pişerken iyice kızarması için üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı sürün.

8- Tepsinin yarısına gelecek kadar su ekleyin. Üzerini önce yağlı kağıt, sonra alüminyum folyo ile kapatın.

9- Önceden ısıtılmış 200°C fırında en az 3 saat pişirin. Pişerken ara ara kontrol edip yemeğin suyunu hindinin üzerine gezdirin.

10- Fırından çıkarmaya yakın üzerindeki yağlı kağıdı ve alüminyum folyoyu alıp kızarıncaya kadar pişirin.

Çapamarka Barlar Müdürü Öztürk Koca'dan yılbaşına özel kokteyl tarifi

HİBİSKUS GÜL MARTİNİ

- Cin 4 cl

- Chambord likör 2 cl (ahududu)

- Hibiskus gül sosu 8 cl

- 1/2 lime suyu

- 1 yumurta akı

Bürün ürünleri shakera konulduktan sonra buz ile çalkalıyoruz. Shaker yoksa kapalı bir kavanoz ile de yapabilirsiniz. Sonra buzlu bardağa süzüp servis ediyoruz.

Hibiskus gül sosu 1/2 litre için

- 500 ml sıcak su içine

- 100 gr hibiskus

- 10 gr gül kurusu

- 100 gr toz şeker

- Ekleyip iyice karıştırıyoruz, yarım saat bekledikten sonra süzüyoruz.

O ÖZEL KIYAFET DOLAP BEKLEMESİN

- Modacı Özlem Süer'den öneriler

Bu yıl yılbaşını evimizde geçirmek bizim için ayrı bir enerji ayrı bir yaratıcılık isteyecek. Sevdiklerimize ve kendimize iyi gelecek çözümler üretmek ruh halimizle bizi yükseltecektir. Muhakkak özel bir hazırlık içinde olmamızı bu yılbaşı ekstra öneriyorum. Rengin terapik etkisine çok inanıyorum. O yüzden enerjik olmak istersek kırmızı, yeşil gibi güçlü renkleri daha kutlama duygusundaysak altın, gümüş gibi ışıltılı etkileri, daha yumuşak ve huzur ise mottamız ten tonları, vizon gibi açık tonları kullanmayı seçelim.

Gardrobumuzda giymeyi ertelediğimiz şık bir giysiyi tercih etmek bizi neşelendirebilir, ya da ev hali rahatlığında konforlu bir tayt, ışıltılı triko oversiz kazak ve sıcacık çoraplar da bize çok iyi gelecektir. Saat 00.00'da sürpriz bir ikinci şıklıkla akşamı kutlamak da evde olmanın avantajı olarak kıyafet değiştirme şansıyla bize mutluluk verebilir... Yılbaşı şıklığına kadife, simli jakarlı ya da yumuşak bir brokar, sıcacık kocaman bizi saran saç örgülü bir moher hırka, ya da jarse sırt dekolteli bir mini elbise hepsi gecemize renk katacaktır.

Son olarak senenin en hit parçası alt üst takım sweat eşortman looklar, ya da triko takımlar demek istiyorum.

Canlı yayınlar, dostlarımızı aramalar ve dijital bir yılbaşı olacağını unutmayalım. Evimizde fotojenik bir yılbaşı köşesi, masamızda fotoğraf almaya uygun bir açı, ve çekime uygun güzel bir ışık olmazsa olmazlarımız olmalı. Yayında olacak ve rahatımıza düşkünsek ise üst tarafımızı çok şık tutup eşortman altlarımız ve taytlarımızlada klasik dijital pandemi looklarıyla devam edebiliriz. Bu yıl gidişi kutlanmaya değer bir yıl ve birlik enerjisine en çok ihtiyacımız olan sene. Herkese mutlulukla gelsin yeni yılda.

- Sinema yazarı Murat Erşahin öneriyor

BU FİLMLER EVDE GEÇİYOR

Gezegenin büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle evlerimize kapandık. Zorunlu izolasyon, virüs etkisini kaybedene dek sürecek gibi gözüküyor. Hazır evde otururken öyküsünün çoğu evde, tek göz odada geçen filmler kült geldi aklıma.

• Rope / Ölüm Kararı (1948 – Alfred Hitchcock)

• Rear Window / Arka Pencere (1954 – Alfred Hitchcock)

• Una giornata particolare / Özel Bir Gün (1977 – Ettore Scola)

• Home Alone / Evde Tek Başına (1990 – Chris Columbus)

• Misery / Ölüm Kitabı (1990 – Rob Reiner)

• Sleuth / Kanlı Şaka (1972 - Joseph L. Mankiewicz)

• The Party / Tatlı Budala (1968 – Blake Edwards)

• 8 Femmes / 8 Kadın (2002 - François Ozon)

• Death and the Maiden / Ölüm ve Bakire (1994 – Roman Polanski)

• The Others / Diğerleri (2001 - Alejandro Amenábar)

• Panic Room / Panik Odası (2002 – David Fincher)

• The Amityville Horror / Kuşku (1979 – Stuart Rosenberg)

• Le grande bouffe / Büyük Tıkınma (1973 – Marco Ferreri)

• The Exorcist / Şeytan (1973 – William Friedkin)

• Amour / Aşk (2012 – Michael Haneke)

• Eggs / Yumurtalar (1995 – Bent Hamer)

• Sieranevada (2016 – Cristi Puiu)

• A torinói ló / Torino Atı (2011 – Béla Tarr)

• Carnege / Acımasız Tanrı (2011 – Roman Polanski)

• 12 Angry Men / 12 Öfkeli Adam (1957 – Sidney Lumet)



