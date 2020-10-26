2020’nin en iyi markaları belli oldu: İlk onda teknoloji şirketleri var

Interbrand’in “En İyi Küresel Markalar Raporu”nun 2020 sıralaması açıklandı. İlk 10’u teknoloji şirketleri domine ederken Apple birinci, Amazon ikinci Microsoft ise üçüncü sırada yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2020 Pazartesi, 15:22
2020’nin en iyi markaları belli oldu: İlk onda teknoloji şirketleri var
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1974’te kurulmuş olan ve markalara danışmanlık veren pazarlama firması Interbrand’in “En İyi Küresel Markalar Raporu”nun 2020 sıralaması açıklandı. 

Söz konusu listenin ilk 10’unda teknoloji şirketleri yer aldı.

Dünyanın en değerli şirketi olan Apple birinci, çevrimiçi alışveriş platformu Amazon ikinci Microsoft ise üçüncü oldu. 

Pandemi döneminde kullanım oranı hatırı sayılır oranda artan Zoom  ve elektikli otomobil üreticisi Tesla da listede yer aldı. 

Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram ve Google’ın video servisi Youtube, listeye girmeyi başarırken, Amazon, Spotify ile Netflix listenin en hızlı yükselen markaları oldu. 

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft ise bir başka teknoloji devi Google’ı geçerek ilk 3’e adım attı. 

Kaynak: NTV


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