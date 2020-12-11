2020'nin en iyi oyunu belli oldu
Oyun dünyasının Oscar'ı olarak anılan The Game Awards'ta en iyi oyun ödülünün sahibi belli oldu.
Oyun dünyasının Oscar'ı olarak anılan The Game Awards 2020 etkinliği kapsamında bu yılın en iyi oyunları seçildi.
Ödül töreninde en iyi oyun ödülünün sahibi The Last of Us Part II oldu.
VentureBeat'te yer alan habere göre, The Game Awards 2020 kapsamında 29 dalda ödül verildi.
The Last of Us Part II, En İyi Oyun ödülünün yanı sıra, En İyi Oyun Yönetmenliği, En İyi Anlatı, En İyi Ses Tasarımı, En İyi Erişilebilirlikte Yenilik Oyunu, En İyi Aksiyon/Macera Oyunu dallarında da ödülün sahibi oldu.
Naughty Dog tarafından geliştirilip PlayStation 4 için özel olarak yayınlanan oyun bu yılın haziran ayında piyasaya sürülmüştü.
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