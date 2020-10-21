2021 bütçesinde işçiye, köylüye, memura, esnafa ve emekliye kaynak yok

21 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

1 trilyon 346 milyar lira büyüklüğündeki bütçede sosyal güvenlik prim ödemeleri dahil personel giderlerinin 381.1 milyar lira, cari transferlerin 536 milyar lira ve faiz giderlerinin 179.5 milyar lira olduğuna işaret eden Kuşoğlu, bu 3 kalemin toplamının 1 trilyon 97 milyar lirayı bulduğunu söyledi. “Açık ise 245 milyar lira” diyen Kuşoğlu, şöyle devam etti:

OVP İLE UYUMSUZ

“Daha fazla bilgiye gerek var mı? Esnaf, köylü, memur, işçi, emekli, işsiz kendine bir şey var mı diye boşuna bütçeye bakmasın. Onlara kaynak bırakmamışlar. En azından 1.5 trilyon liralık bir bütçe yapılmalıydı. Açık büyürdü ancak ekonomik kriz, pandemi döneminde hem piyasa hareketlenirdi hem vatandaşa biraz daha para verirlerdi. Bütçe, orta vadeli planla (OVP) da uyumlu değil. Planda kamu harcamalarının artacağı belirtiliyordu. Bu bütçede yok.”

Bütçenin gelirlerine bakıldığında 922.7 milyar lira vergi beklendiğine işaret eden Kuşoğlu, özel tüketim vergisinden (ÖTV) 213.7 milyar lira hedeflendiğine dikkat çekti. Kuşoğlu, vergi gelirlerindeki artışa vurgu yaparak “Bunlar hep halktan alınacak. Bütçe halka bir şey vermiyor, aksine halktan alıyor” dedi.

Bu arada 2021 bütçesinde Hazine garantili imkân ve dış borcun ikraz limiti ile borç üstlenim taahhüt limiti de yer aldı. Gelecek yıl da garantili imkân ve dış borcun ikraz limiti 4.5 milyar doları aşamayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı da ancak 4.5 milyar dolara kadar borç üstlenim taahhüdünde bulunabilecek.