2021 bütçesinde işçiye, köylüye, memura, esnafa ve emekliye kaynak yok
Ankara Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Sözcüsü Bülent Kuşoğlu, 2021 bütçesinin toplumun geniş kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu açıkladı.
1 trilyon 346 milyar lira büyüklüğündeki bütçede sosyal güvenlik prim ödemeleri dahil personel giderlerinin 381.1 milyar lira, cari transferlerin 536 milyar lira ve faiz giderlerinin 179.5 milyar lira olduğuna işaret eden Kuşoğlu, bu 3 kalemin toplamının 1 trilyon 97 milyar lirayı bulduğunu söyledi. “Açık ise 245 milyar lira” diyen Kuşoğlu, şöyle devam etti:
OVP İLE UYUMSUZ
“Daha fazla bilgiye gerek var mı? Esnaf, köylü, memur, işçi, emekli, işsiz kendine bir şey var mı diye boşuna bütçeye bakmasın. Onlara kaynak bırakmamışlar. En azından 1.5 trilyon liralık bir bütçe yapılmalıydı. Açık büyürdü ancak ekonomik kriz, pandemi döneminde hem piyasa hareketlenirdi hem vatandaşa biraz daha para verirlerdi. Bütçe, orta vadeli planla (OVP) da uyumlu değil. Planda kamu harcamalarının artacağı belirtiliyordu. Bu bütçede yok.”
Bütçenin gelirlerine bakıldığında 922.7 milyar lira vergi beklendiğine işaret eden Kuşoğlu, özel tüketim vergisinden (ÖTV) 213.7 milyar lira hedeflendiğine dikkat çekti. Kuşoğlu, vergi gelirlerindeki artışa vurgu yaparak “Bunlar hep halktan alınacak. Bütçe halka bir şey vermiyor, aksine halktan alıyor” dedi.
Bu arada 2021 bütçesinde Hazine garantili imkân ve dış borcun ikraz limiti ile borç üstlenim taahhüt limiti de yer aldı. Gelecek yıl da garantili imkân ve dış borcun ikraz limiti 4.5 milyar doları aşamayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı da ancak 4.5 milyar dolara kadar borç üstlenim taahhüdünde bulunabilecek.
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Cumhurbaşkanı ne demek istedi? Bilim, eğitim ve kültür üzerine...
Video Haberler
- AKP'nin Sen Kimsin kampanyasına kadınlardan yanıt
- Trump kameraya fena yakalandı! İşte o anlar
- 'Oğlum yemeği bitireceksin beni sinirlendirme!'
- Kanlı saldırı sonrası piyanoyla Sarı Gelin'i çaldı
- Meral Akşener İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı!
- Yolcu, halk otobüsünde dehşet saçtı!
- Yumurta fiyatlarına ağıt yakarak isyan etti
- Geri sayım başladı... Mansur Yavaş tarih verdi!
- Antalya'da görüntülendi! Hemen kameraya kaydettiler
- İstanbul'da görüntülenen 'mavi kediler' şaşkına çevirdi
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Cumhurbaşkanı ne demek istedi? Bilim, eğitim ve kültür üzerine...