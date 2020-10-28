2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda toplumsal alanda Diyanet öne çıktı

28 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Programda toplumsal sorunların çözümü için dini içerikli yayınların toplumun daha geniş kesimine ulaştırılmasından, “aile ve dini rehberlik vaizliği” görev tanımı çalışması yapılmasına kadar birçok hedef yer aldı. Değerlendirme ve hedeflerden bazıları şöyle:

- Toplumsal problemlere yönelik dini içerikli yayınlar toplumun daha geniş kesimine ulaştırılacak. Bu kapsamda toplumsal problemlerin çözümüne yönelik dini içerikli bilgilerin toplumun geniş kesimlerine ulaştırılması için görsel ve basılı yayınların sayısı ve çeşitliliği artırılacak.

- Manevi destek hizmeti ile ulaşılan kişi sayısı artırılacak. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumlu olacak. “Aile ve dini rehberlik vaizliği, gençlik koordinatörü ve manevi danışmanlık görev tanımı çalışması” yapılacak.

- Kadına yönelik şiddet, erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik düzenlemelerin etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalarda Diyanet de görev alacak.

ARAZİ BANKACILIĞI

- Tarım arazisi piyasalarının geliştirilmesi için “arazi bankacılığı sistemi” kurulacak.

- Tarım arazilerinin miras ve satış yolu ile bölünmesi önlenecek, mirasçılara arazi ediniminde finansal destek sağlanacak.

- Özelleştirme portföyünde bulunan şirket ve varlıkların özelleştirilmesine devam edilecek, potansiyeli olan yeni şirket ve varlıklar portföye dahil edilerek özelleştirilecek. Derbent, Çamlıca 1, Tortum, Çal ve Girlevik 2 HES için özelleştirme ihale ilanı verilecek.

- Gebze Dilovası Doğalgaz Çevrim Santrali özelleştirilecek. Güllük liman Sahası’nın özelleştirme işlemleri tamamlanacak. Tekirdağ Marmaraereğlisi’ndeki Eski NATO Kabul Limanı için ilana çıkılacak. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın ihale ilanı için çalışma yapılacak.

- Eylül ve ekimdeki ilanlarla Güllük Liman Sahası’nın işletme hakkı devri ve özeleştirme portföyünde bulunan 151 taşınmazın satışı için ihaleler açıldı. Yıl sonuna kadar tamamlanacak.

- Büyükşehirlerde otopark alanlarının yanı sıra köprü, tünel gibi darboğaz oluşan altyapıların ücretlerinin dinamik fiyatlandırılması, parket-bin ve tercihli yolları gibi uygulamalar yaşama geçirilecek.

- Hâkim ve savcı yardımcılığı oluşturulması için düzenleme yapılacak.

- İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.