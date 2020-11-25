25 Kasım 2020 Çarşamba, 09:54

Fotoğraf: Grammy

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri 31 Ocak 2021'de Los Angeles'ta düzenlenecek törenle 63'üncü kez sahiplerini bulacak. 2021 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı.

Adaylar arasında öne çıkan isim tecrübeli yıldız Beyonce oldu. Beyonce dokuz dalda ödüle aday gösterildi. Onu altı dalda adaylıkla Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa izledi. Kazananlar 31 Ocak'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.

79 ADAYLIK VE 24 ÖDÜL

ABD'li pop yıldızı Beyonce'un şu anda 79 adaylığı ve 24 ödülü var. Beyonce eğer bu yıl dört Grammy kazanırsa, en çok ödül kazanan kadın şarkıcı unvanını alacak. Beyonce eğer Grammy'deki dokuz adaylığından sekizini kazanırsa, tüm zamanların en çok ödül alan sanatçı olarak tarihe geçecek.

BTS İLK KEZ ADAY

Son dönemin en popüler K-pop grubu BTS, büyük ödüllere aday gösterilmeyerek hayal kırıklığı yaratırken Dynamite adlı single'ı ile en iyi pop grup performansı alanında Grammy'ye aday oldu. Bu, BTS'in ilk Grammy adaylığı.

Yılın müzik listesi rekortmeni The Weeknd ise hiçbir dalda aday gösterilmemesiyle şaşırttı. 2021 Grammy Ödülleri 31 Ocak'ta Trevor Noah'ın sunacağı törenle sahiplerini bulacak.

İşte 2021 yılının Ocak ayında dağıtılacak olan 63'üncü Grammy Ödülleri'nin belli başlı dallardaki adayları:

YILIN ALBÜMÜ

Chilombo

Black Pumas (Deluxe Edition)

Everyday Life — Coldplay

Djesse Vol.3 — Jacob Collier

Women in Music Pt. III — HAIM

Future Nostalgia — Dua Lipa

Hollywood’s Bleeding — Post Malone

Folklore — Taylor Swift

YILIN ŞARKISI

BLACK PARADE (Beyoncé)

THE BOX (Roddy Ricch)

CARDIGAN (Taylor Swift)

CIRCLES (Post Malone)

DON'T START NOW (Dua Lipa)

EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)

I CAN'T BREATHE (H.E.R.)

IF THE WORLD WAS ENDING (JP Saxe Featuring Julia Michaels)

YILIN KAYDI

LACK PARADE (Beyoncé)

COLORS (Black Pumas)

ROCKSTAR (DaBaby Featuring Roddy Ricch, SethinTheKitchen)

SAY SO (Doja Cat)

EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)

DON'T START NOW (Dua Lipa)

CIRCLES (Post Malone)

SAVAGE (Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé)

EN İYİ YENİ SANATÇI

INGRID ANDRESS

PHOEBE BRIDGERS

CHIKA

NOAH CYRUS

D SMOKE

DOJA CAT

KAYTRANADA

MEGAN THEE STALLION

EN İYİ POP SOLO PERFORMANS

YUMMY (Justin Bieber)

SAY SO (Doja Cat)

EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)

DON'T START NOW (Dua Lipa)

WATERMELON SUGAR (Harry Styles)

CARDIGAN (Taylor Swift)

EN İYİ POP YA DA İKİLİ PERFORMANS

UN DIA (ONE DAY) (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy)

INTENTIONS (Justin Bieber Featuring Quavo)

DYNAMITE (BTS)

RAIN ON ME (Lady Gaga with Ariana Grande)

EXILE (Taylor Swift Featuring Bon Iver)

EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜM

LUE UMBRELLA (Burt Bacharach &) Daniel Tashian

TRUE LOVE: A CELEBRATION OF COLE PORTER (Harry Connick, Jr.)

AMERICAN STANDARD (James Taylor)

UNFOLLOW THE RULES (Rufus Wainwright)

JUDY (Renée Zellweger)

En iyi pop vokal albüm

CHANGES (Justin Bieber)

CHROMATICA (Lady Gaga)

FUTURE NOSTALGIA (Dua Lipa)

FINE LINE (Harry Styles)

FOLKLORE (Taylor Swift)

EN İYİ ROCK PERFORMANSI

SHAMEIKA (Fiona Apple)

NOT (Big Thief)

KYOTO (Phoebe Bridgers)

THE STEPS (HAIM)

STAY HIGH (Brittany Howard)

DAYLIGHT (Grace Potter)

EN İYİ METAL PERFORMANS

BUM-RUSH (Body Count)

UNDERNEATH (Code Orange)

THE IN-BETWEEN (In This Moment)

BLOODMONEY (Poppy)

EXECUTIONER'S TAX (SWING OF THE AXE) – LIVE (Power Trip)

EN İYİ R&B PERFORMANSI

LIGHTNING & THUNDER (Jhené Aiko Featuring John Legend)

BLACK PARADE (Beyoncé)

ALL I NEED (Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $ign)

GOAT HEAD (Brittany Howard)

SEE ME (Emily King)