2021 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı
Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri için geri sayım başladı. Bu yıl 63'üncü kez düzenlenecek olan Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı. Beyonce, dokuz dalda aday gösterilerek Grammy'ye şimdiden imzasını attı ve tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçı oldu.
Fotoğraf: Grammy
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri 31 Ocak 2021'de Los Angeles'ta düzenlenecek törenle 63'üncü kez sahiplerini bulacak. 2021 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı.
Adaylar arasında öne çıkan isim tecrübeli yıldız Beyonce oldu. Beyonce dokuz dalda ödüle aday gösterildi. Onu altı dalda adaylıkla Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa izledi. Kazananlar 31 Ocak'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.
79 ADAYLIK VE 24 ÖDÜL
ABD'li pop yıldızı Beyonce'un şu anda 79 adaylığı ve 24 ödülü var. Beyonce eğer bu yıl dört Grammy kazanırsa, en çok ödül kazanan kadın şarkıcı unvanını alacak. Beyonce eğer Grammy'deki dokuz adaylığından sekizini kazanırsa, tüm zamanların en çok ödül alan sanatçı olarak tarihe geçecek.
BTS İLK KEZ ADAY
Son dönemin en popüler K-pop grubu BTS, büyük ödüllere aday gösterilmeyerek hayal kırıklığı yaratırken Dynamite adlı single'ı ile en iyi pop grup performansı alanında Grammy'ye aday oldu. Bu, BTS'in ilk Grammy adaylığı.
Yılın müzik listesi rekortmeni The Weeknd ise hiçbir dalda aday gösterilmemesiyle şaşırttı. 2021 Grammy Ödülleri 31 Ocak'ta Trevor Noah'ın sunacağı törenle sahiplerini bulacak.
İşte 2021 yılının Ocak ayında dağıtılacak olan 63'üncü Grammy Ödülleri'nin belli başlı dallardaki adayları:
YILIN ALBÜMÜ
Chilombo
Black Pumas (Deluxe Edition)
Everyday Life — Coldplay
Djesse Vol.3 — Jacob Collier
Women in Music Pt. III — HAIM
Future Nostalgia — Dua Lipa
Hollywood’s Bleeding — Post Malone
Folklore — Taylor Swift
YILIN ŞARKISI
BLACK PARADE (Beyoncé)
THE BOX (Roddy Ricch)
CARDIGAN (Taylor Swift)
CIRCLES (Post Malone)
DON'T START NOW (Dua Lipa)
EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)
I CAN'T BREATHE (H.E.R.)
IF THE WORLD WAS ENDING (JP Saxe Featuring Julia Michaels)
YILIN KAYDI
LACK PARADE (Beyoncé)
COLORS (Black Pumas)
ROCKSTAR (DaBaby Featuring Roddy Ricch, SethinTheKitchen)
SAY SO (Doja Cat)
EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)
DON'T START NOW (Dua Lipa)
CIRCLES (Post Malone)
SAVAGE (Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé)
EN İYİ YENİ SANATÇI
INGRID ANDRESS
PHOEBE BRIDGERS
CHIKA
NOAH CYRUS
D SMOKE
DOJA CAT
KAYTRANADA
MEGAN THEE STALLION
EN İYİ POP SOLO PERFORMANS
YUMMY (Justin Bieber)
SAY SO (Doja Cat)
EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)
DON'T START NOW (Dua Lipa)
WATERMELON SUGAR (Harry Styles)
CARDIGAN (Taylor Swift)
EN İYİ POP YA DA İKİLİ PERFORMANS
UN DIA (ONE DAY) (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy)
INTENTIONS (Justin Bieber Featuring Quavo)
DYNAMITE (BTS)
RAIN ON ME (Lady Gaga with Ariana Grande)
EXILE (Taylor Swift Featuring Bon Iver)
EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜM
LUE UMBRELLA (Burt Bacharach &) Daniel Tashian
TRUE LOVE: A CELEBRATION OF COLE PORTER (Harry Connick, Jr.)
AMERICAN STANDARD (James Taylor)
UNFOLLOW THE RULES (Rufus Wainwright)
JUDY (Renée Zellweger)
En iyi pop vokal albüm
CHANGES (Justin Bieber)
CHROMATICA (Lady Gaga)
FUTURE NOSTALGIA (Dua Lipa)
FINE LINE (Harry Styles)
FOLKLORE (Taylor Swift)
EN İYİ ROCK PERFORMANSI
SHAMEIKA (Fiona Apple)
NOT (Big Thief)
KYOTO (Phoebe Bridgers)
THE STEPS (HAIM)
STAY HIGH (Brittany Howard)
DAYLIGHT (Grace Potter)
EN İYİ METAL PERFORMANS
BUM-RUSH (Body Count)
UNDERNEATH (Code Orange)
THE IN-BETWEEN (In This Moment)
BLOODMONEY (Poppy)
EXECUTIONER'S TAX (SWING OF THE AXE) – LIVE (Power Trip)
EN İYİ R&B PERFORMANSI
LIGHTNING & THUNDER (Jhené Aiko Featuring John Legend)
BLACK PARADE (Beyoncé)
ALL I NEED (Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $ign)
GOAT HEAD (Brittany Howard)
SEE ME (Emily King)
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- CHP’den Bahçeli’ye “İmamoğlu” tepkisi
- Arınç, YİK görevinden istifa etti
- Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu açıkladı! 7 / 24 hizmet verecek
- Testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
- İETT otobüsünde görüntü çeken yurttaşı indirdiler
- İktidar mı değişti? Nedir bu personel sürgünleri?
- Kadına şiddete karşı mücadele videosunda kadına yer yok
- “Öyle mi alay komutanı?” diyen sendikacıya gözaltı
- Gündem oldu! Biz geldik gidiyoruz, siz ayvayı yediniz
- İYİ Parti grup toplantısında dikkat çeken görüntü
- Ceza yedi “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi
- Bebeğini ölüme böyle terk etti
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- CHP’den Bahçeli’ye “İmamoğlu” tepkisi
- Arınç, YİK görevinden istifa etti
- Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler