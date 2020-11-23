2021 yılı resmi tatiller hangi güne denk geliyor?
2021 yılının resmi tatil günleri, Ramazan ve Kurban Bayramlarında kaç gün tatil olacağı belli oldu. Yeni yılda resmi tatiller genellikle hafta içine denk geliyor. Peki, 2021 resmi tatil günleri hangi güne denk geliyor?
Koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçen 2020 yılının son aylarına geldiğimiz bu günlerde 2021 yılı resmi tatilleri merak konusu oldu. En yakın resmi tatil 01 Ocak 2021 yani yılbaşı günü.
Ramazan Bayramı’nın ilk günü perşembeye denk gelirken, Kurban Bayramı ise salı günü başlıyor. 2021 yılının ilk tatili olan yılbaşı cuma gününe rastlıyor. Peki 2021 yılında hangi günler tatil?
İŞTE 2021’İN RESMİ TATİL GÜNLERİ…
Yılbaşı
1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2021 yılında cuma gününe denk geliyor.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
2021’de cuma gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Başkomutan Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2021
1 Mayıs, 2009’da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2021 yılında cumartesi gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı
2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 13, 14, 15 Mayıs günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs, 2021’de çarşamba gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.
Kurban Bayramı
2021’de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.
30 Ağustos Zafer Bayramı
Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021’de pazartesi günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.
Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.
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