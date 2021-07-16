2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu erişime açıldı
Son dakika gelişmesi... 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu erişime açıldı 2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2021 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu.
Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün tarafından yapıldı. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı.
Ayrıca, adayların 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilecekleri hatırlatıldı.
Video Haberler
- Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
- Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı
- Fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada
- Korkunç olay! Kayınvalidesine benzin döküp yaktı
- Skandal görüntüler diğer sürücüler tarafından kaydedildi
- TEM Otoyolu’nda TIR devrildi! Uzun kuyruklar oluştu
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
- Pazar savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada
- Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
- Bursa'da korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlık'tan bayram öncesi 3 genelge
- Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü!
- Soylu'nun kuzeniyle ilgili çarpıcı iddia
- Akın akın geliyorlar
- Ziraat Bankası'ndan açıklama
- Bakan Koca, Sinovac aşısının etkinlik oranını açıkladı
- Devletimizi kaybettik
- Almanya'da büyük felaket
- Peker operasyonunda çok sayıda kişiye tutuklama
- Melih Bulu'nun ismi bir yerden daha silindi