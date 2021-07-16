2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu erişime açıldı

Son dakika gelişmesi... 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu erişime açıldı 2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2021 Cuma, 15:54
2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu erişime açıldı
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26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2021 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu. 

Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün tarafından yapıldı. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. 

Ayrıca, adayların 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilecekleri hatırlatıldı.


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