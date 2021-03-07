2022 FIFA Dünya Kupası elemelerine salgın engeli
2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde bu ayın maçları ertelendi.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu ay kıta genelinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçlarını ertelediğini duyurdu.
CONMEBOL'dan yapılan açıklamada, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Güney Amerika Elemeleri'nde bu ay oynanması planlanan beşinci ve altıncı tur maçlarının, daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacağı belirtildi.
Covid-19 salgını nedeniyle kıta genelinde uygulanan seyahat kısıtlamalarının bu kararın alınmasında etkili olduğu ve ertelenen maç programlarının, FIFA ile yapılacak toplantının ardından yeniden oluşturulacağı ifade edildi.
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