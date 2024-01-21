21 Ocak Pazar BOLU MUDURNU elektrik kesintisi: MUDURNU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:30

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:30

BOLU MUDURNU ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MUDURNU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MUDURNU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MUDURNU ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILICA, KARACASUMANDIRA mahallelerinde KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA KÖYÜ YOLU, KARACASUMANDIRA MERKEZ, KARAMURAT KÖYÜ ALAÇAM MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZYAKA mahallelerinde ÇAĞŞAK KÖYÜ YOLU, KUZYAKA MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYGANA mahallelerinde 50.YIL 1. SK., 50.YIL 2. SK., BEŞKAVAK SK., BOLU, KANARYA, MEZBAHANE SK., TEVFIK TÜRESIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACASUMANDIRA mahallelerinde KARACASUMANDIRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKCAMİ, KAYGANA, SEYRANCIK mahallelerinde AHMET HAMACIOĞLU SK., AHMET HAMAMCIOĞLU SK., AK MEHMETLER SK., BAYRAMLAR SK., BELEDİYE CD., DEMIRCILER, ERKAY SK., FİLİBELİLER SK., HEKİMLER SK., IMARET, İMARET SK., KARAASLAN SK., KARTOPU SK., KURTLAR, KURTLAR SK., PAZARYERİ SK., SINNEDIBI, SİNNE SK., SİNNEDİBİ SK., SİVRİCEALTI SK., YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOSUNLAR mahallelerinde TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EKİNCİK mahallelerinde SARPINCIK KÖYÜ EKİNCİK MAH. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, YILDIRIM BAYAZID mahallelerinde AKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DERE MAHALLE YOLU, DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.