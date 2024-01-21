21 Ocak Pazar DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:29

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:29

DÜZCE ilinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:15-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde ÇAMLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVUTLUK, DİBEKTAŞ, KURUHÜSEYIN, MERKEZ, OSMANCIK, YENİYER mahallelerinde AVUTLUK, DIBEKTAS MERKEZ, DİBEKTAŞ KÖYÜ İÇ YOLU, DİBEKTAŞ KÖYÜ YOLU, KURUHÜSEYIN, OSMANCIK, YENIYER MERKEZ, YENİYER KÖYÜ İÇ YOLU, YENİYER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, SUBAŞI mahallelerinde SUBASI, SUBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AKÇAKOCABEY, CEZAEVI, CEZAEVİ SK., EMİRLER CD., ESAT HOCA SK., KALYONCU SK., MEHMET ÜNNÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde BAYTAR AHMET SK., GÖDE SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KİRAZ SK., ÜÇDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde BERGÜZAR SK., HİSAR SK., KALYONCU, SEDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ANKARA, ASALET SK., ATATÜRK CD., BASAR, BAŞAR CD., DAMLA SK., HACIOĞLU CD., HASAN AĞA PARKI İÇİ YOLU, HASAN KAPTAN, HASAN KARTAN SK., İSMAİL KAPTAN SK., İTFAİYE, KARABEKİR CD., KUMLUK SK., MERİÇ SK., OZAN SK., RESUL EFENDİ SK., TELLAOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, ÇİÇEKPINAR, N KENDISI mahallelerinde ÇIÇEKPINAR, ÇIÇEKPINAR KÜME EVLER, ÇİÇEKPINAR KÖYÜ YOLU, DÜZCE CD., HACI YAKUP KALAYCI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GIRESUNLULAR, OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AĞIT SK., ÇETIN AYDOGAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., GIRESUNLULAR, OKTAY SK., SANAYI 8, SÖGÜT, SÖĞÜT SK., ŞEHİT SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY mahallelerinde DEREKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 06:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, OSMANİYE mahallelerinde AÇELYA SK., ANKARA CD., CAMİİ 2 SK., EREĞLİ CD., İsimsiz156 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, ŞEHİT, TERZIALILER, TERZİALİLER mahallelerinde KONURALP ÇARŞI İÇİ, KONURALP ÇILIMLI, KONURALP ÇİLİMLİ CD., KONURALP HAMAM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde İSLAHİYE KÖYÜ YOLU, SAZIYE, SAZIYE KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEHİT, TERZIALILER, TERZİALİLER mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KONURALP 118., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD., KONURALP KARAKOL, KONURALP YAKA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKLI ÇİFTLİK, KÜÇÜKMEHMET, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde 20100., 20511., 20530., 20600., 21000., 21100. SK., BATAKLI ÇIFTLIK, BATAKLIÇİFTLİK KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKMEHMET KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde 1. CD., DURAKLAR, DURAKLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:15-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLAR, KÜÇÜKAHMET, N KENDISI mahallelerinde 20710., AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMANLAR, DARICI, GÖKÇE, KAVAKLAR, N KENDISI, PINARLAR, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5500., 5505. KÜME EVLER, 5517., 5517. SK., 5534. SK., 5557., 5560., 5560. SK., 5598., 5600 SK., 5600., 5600. CD., 5602., 5605., 5605. SK., 5606., 5615., 5623. SK., 5624., 5628., 5632., 5632. SK., 5640. SK., 5645., 5646., 5646. SK., 5651., 5660., 5705. SK., 5784., 5864. CD., 5893., 5893. CD., 6500., 6550., 6650., 7000., ÇALICUMA KÖYÜ YOLU, GAZHANE, GAZHANE CD., KAVAKLAR, PINARLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA mahallelerinde 721. SK., 725. SK., 737. CD., AKÇAM SK., ÇAMLI SK., ESKİ BAĞDAT CD., ISTANBUL, ISTANBUL CD., İSTANBUL CD., ORMAN İŞLETMESİ, SAĞLIK SK., TEKNİKER SK., ULUBAT SK., YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 686., 687. SK., 690. SK., 691. SK., 693., 693. SK., 698. SK., 701. SK., ÇAPA SK., FORSA SK., HASTANE SK., LEVENT SK., URAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2335. SK., 2336., 2336. SK., 2400., 5012., 5020., 5117., 5152., 5163., ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLAKAPI, YILANKAYA mahallelerinde GÖLORMANI KÖYÜ İÇ YOLU, HAKKI HOCA, Uavtede Yok, YILANKAYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI ALİLER, KAZUKOGLU, KUYUMCUHACIALI, KUYUMCUHACIALİ mahallelerinde 3920., 3920. SK., 4155. SK., 4171., 4172. SK., 4173., 4182. SK., 4183. SK., 4189., 4190., 4191. SK., 4192. SK., 4193., 4195., 4196., 4197., 4199., 4199. SK., KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU, MERKEZ HACIALİLER SK., ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2339. SK., 2399. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 487. SK., 490., 491. SK., 492. SK., 493., 493. SK., 499. SK., 512., 515. SK., 5706. SK., 5707., 5790., CEMAL HIZAL SK., ÇINAR SK., HANIMELİ SK., HÜSEYİN SENA SK., MUALLİM SK., ŞEVKİ HIZAL SK., ŞÜKRÜ KOMİT SK., TESLİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2401. SK., 2415. SK., DÜZCE TOKİ METEK KONUTLARI, MERKEZ YAHYALAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, ÇAY, DARICI mahallelerinde 405., 413. SK., 499., 5713. SK., AYDIN SK., AYDINPINAR, AYDINPINAR CD., ÇAKMAKÇI SK., DARIYERLI, DARIYERLİ SK., KARAYAKA SK., OĞUZHAN SK., OSMAN NURI, OSMAN NURİ SK., PINAR, SAFAK, SERHAT, SERHAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2400. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BURHANIYE, BURHANİYE, NUSRETTIN mahallelerinde 219., 265., 265. SK., 280., BOLU CD., GENERAL KAZIM SK., ŞEHİT PİYADE ER TUNCAY AYDIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMZA, KARAÖMER mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, HAMZA, KARAÖMER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAM, DARIYERİMENGENCİK, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, FATİH, HACIMEHMET, KAHVECI, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI, UFUK, ÜÇKÖPRÜ mahallelerinde 107 SK., 107., 108 SK., 109 SK., 112 SK., 112. SK., 113 SK., 113. SK., 9100., 9130., 9131., 9132., ÇAM, D100 KARAYOLU, DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, DOGANLI, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, HACIMEHMET, KAHVECI, KÖY, KÖY SK., KÖY SOKAĞI, MERKEZ, MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCUHACIALI, KUYUMCUHACIALİ mahallelerinde 4151. SK., 4166., 4168. SK., 4175., 4178. SK., 4181. SK., 4182., 4188. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYNALI mahallelerinde AYNALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYNALI mahallelerinde AYNALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞAZİYE mahallelerinde D 100 KARAYOLU, İSLAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞAZİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBÜKÜ, MERKEZ mahallelerinde ADAPAZARI BOLU YOLU, BÜYÜK MELEN, BÜYÜK MELEN CD., YAKABAŞI ERENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.