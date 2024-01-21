21 Ocak Pazar DÜZCE YIĞILCA elektrik kesintisi: YIĞILCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
DÜZCE YIĞILCA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. YIĞILCA'de 21 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte YIĞILCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DÜZCE YIĞILCA ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında YIĞILCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte YIĞILCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
YIĞILCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:15-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde ÇAMLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
YIĞILCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVUTLUK, DİBEKTAŞ, KURUHÜSEYIN, MERKEZ, OSMANCIK, YENİYER mahallelerinde AVUTLUK, DIBEKTAS MERKEZ, DİBEKTAŞ KÖYÜ İÇ YOLU, DİBEKTAŞ KÖYÜ YOLU, KURUHÜSEYIN, OSMANCIK, YENIYER MERKEZ, YENİYER KÖYÜ İÇ YOLU, YENİYER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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