21 Ocak Pazar İSTANBUL BEYOĞLU elektrik kesintisi: BEYOĞLU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:09

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:09

İSTANBUL BEYOĞLU ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BEYOĞLU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BEYOĞLU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah FERMENECİLER, GALATA HIRDAVATÇILAR, KARDEŞİM, KÜREKÇİLER KAPISI, TERSANE sk bölgelerinde 21/01/2024 12:00:00 - 21/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BAHRİYE, BAŞHANE, BAŞHANE ARALIĞI, BÜLENT DEMİR, CEZAYİRLİ MEKTEBİ, DEREBOYU, DÖRTKUYU, ESKİ BÖREKÇİ, GAZİ HASAN PAŞA MESCİDİ, GÜLLEHANE, HOCA AHMET, KASIMPAŞA CAMİ, KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA MEDRESESİ, KASIMPAŞA SALHANESİ, KASIMPAŞA TABAKHANE, KEBAPÇI ŞERİF, MATBAA ARKASI, PAŞA DERESİ, POTİNCİLER, SAFRA, SIRABERBERLER, TABAKHANE YOKUŞU, TABAKLAR LONCASI, TURABİ BABA, TURŞUCU BAYRAM, ZİYAFET, ÇAYDANLIK, ÜSTEĞMEN KARA FATMA, ŞAİR MİHRİ sk / KÜÇÜK PİYALE mah KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KIZILAY MEYDANI sk bölgelerinde 21/01/2024 13:00:00 - 21/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.