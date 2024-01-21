21 Ocak Pazar İZMİR BUCA elektrik kesintisi: BUCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:10

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:10

İZMİR BUCA ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BUCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BUCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında ZAFER; , , ATATÜRK CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında ZAFER MH.; 2313. SK., 2344. SK., 2347. SK., 2348, 2349. SK., 2352. SK., 2353, 2354. SK., 2355. SK., 2357. SK., ÇİFTLİK SK., TURGUT ÖZAL CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında AYDOĞDU; YAHYA KEMAL BEYATLI CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında AYDOĞDU MH.; 1265. SK., 1266. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır