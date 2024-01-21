21 Ocak Pazar İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:10

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:10

İZMİR ilinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-21 2024-01-21 08:30:00.000-2024-01-21 14:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 08:30:00.000-2024-01-21 14:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; AĞA SK., ALİ OBA SK., BAHRİYELİ SK., GEMİCİ SK., KURTULUŞ CD., ORHAN SK., PINAR SK., PİRİ REİS 3. ÇK., PİRİ REİS SK., PİRİ RESİ SK., PİRİREİS 5. ÇIKMAZI, ŞEHİT ÖZPOLAT, ZİLE SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında KONAKLI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında OVAKENT; , İSİMSİZ259, İSİMSİZ265, İSİMSİZ266 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında OVAKENT MH.; TİRE ÖDEMİŞ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında HALKAPINAR MH.; 1202. SK., 1202/2. SK., 1202/3. SK., 1202/5. SK., 1202. SK., 1202/1. SK., 1202/2. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında YENİŞEHİR MH.; 1202/1. SK., 1145/8. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında YENİŞEHİR; 1202. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 11:00:00.000 saatleri arasında FATİH; , 2462, BAHÇELİ EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 11:00:00.000 saatleri arasında FATİH MH.; BAHÇELİEVLER MEVKİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında GÜRPINAR; , 7001/2, 7004. SK., 7005/5, 7005/6 Sk., 7018/1, 7018/2 Sk., İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında GÜRPINAR MH.; 7001. SK., 7001/1. SK., 7001/3. SK., 7003. SK., 7004/12. SK., 7004/5, 7004/6. SK., 7004/7. SK., 7007. SK., 7009. SK., 7010, 7010/10. SK., 7010/11. SK., 7010/12. SK., 7010/3. SK., 7010/4. SK., 7010/5. SK., 7010/6. SK., 7010/7. SK., 7010/8. SK., 7010/9, 7012. SK., 7015. SK., 7018. SK., 7018/2. SK., 7018/3. SK., 7018/5. SK., 7023. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 17:00:00.000 saatleri arasında OVACIK; , İSİMSİZ174, , İSİMSİZ166, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında ALTINTEPE; , 9101, 9554 SOKAK, 9556, 9556 sokak, DAMLAR, Sarıçay 1 Sokak, SARIÇAY 2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında ALTINTEPE MH.; 9554 SOK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında CÜNEYTBEY; , ÇEVRE YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında CÜNEYTBEY MH.; 685 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında DEVELİ; , 9105, 9106, 9110, 9113 sokak, 9132, 9134, 9137 SOKAK, 9140, 9141 sokak, ÇEVRE YOLU, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ51, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında DEVELİ MH.; 9101, 9102. SK., 9103, 9104. SK., 9105. SK., 9107, 9107/1, 9109. SK., 9110. SK., 9111. SK., 9112. SK., 9114. SK., 9115. SK., 9117, 9129. SK., 9130. SK., 9131, 9131 SOKAK, 9131. SK., 9132, 9137. SK., 9138. SK., 9139. SK., CLAROS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında KELER; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında KÜNER; , 7804, 7805 SOKAK, 7807, 7808, 7809 SOKAK, 7811, 7812 sokak, 7813, 7814 sokak, 7815, 7818, 7820 sokak, 7823 sokak, 7828, 7830 sokak, 7835, 7837 sokak, 9140, İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ116, İSİMSİZ118, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ166, İSİMSİZ168, İSİMSİZ170, İSİMSİZ172, İSİMSİZ176, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ181, İSİMSİZ182, İSİMSİZ183, İSİMSİZ184, İSİMSİZ185, İSİMSİZ188, İSİMSİZ19, İSİMSİZ192, İSİMSİZ199, İSİMSİZ20, İSİMSİZ200, İSİMSİZ201, İSİMSİZ202, İSİMSİZ204, İSİMSİZ205, İSİMSİZ206, İSİMSİZ207, İSİMSİZ210, İSİMSİZ212, İSİMSİZ214, İSİMSİZ218, İSİMSİZ219, İSİMSİZ220, İSİMSİZ222, İSİMSİZ224, İSİMSİZ225, İSİMSİZ226, İSİMSİZ228, İSİMSİZ229, İSİMSİZ230, İSİMSİZ231, İSİMSİZ232, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ44, İSİMSİZ47, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ54, İSİMSİZ56, İSİMSİZ58, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ8, İSİMSİZ80, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ95, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ99, KÜNER, küner küme evleri sokak, MENDERES GÜMÜLDÜR YOLU, Pirentepe küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında KÜNER MH.; 7804/1 SOKAK, 7806, 7818 SOK, 7820, 7821. SK., 7823, 7824, 7825, 7833, ÇEVRE YOLU, KÖY YOLU, KÜNER SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında ŞAŞAL; , ŞAŞAL KÖYÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında ZAFER; , , ATATÜRK CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında ZAFER MH.; 2313. SK., 2344. SK., 2347. SK., 2348, 2349. SK., 2352. SK., 2353, 2354. SK., 2355. SK., 2357. SK., ÇİFTLİK SK., TURGUT ÖZAL CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında AYDOĞDU; YAHYA KEMAL BEYATLI CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında AYDOĞDU MH.; 1265. SK., 1266. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında AKALAN; , İSİMSİZ4, , 1500, 1511, 1519, 1535 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında ÇAMBEL; , ANKARA CADDESİ, İSİMSİZ9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında ÇAMBEL MH.; ANKARA, ÇAMBEL MAH. YOLU, EVRANGÜRÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında MEHMET AKİF ERSOY; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında ÖRNEKKÖY; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında SÜTÇÜLER; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında YUKARIKIZILCA MERKEZ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında AKALAN MH.; 1526, AKALAN ATATÜRK, AKALAN CUMHURİYET, AKALAN KÖYÜ İÇİ YOLU, ATATÜRK MAH. YOLU, CUMHURİYET MAH. YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında BOZKÖY; , 1106, 1111, 1112, 1119, 1120, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ147, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ2, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ34, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KOLCA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında BOZKÖY MH.; 1121, AKÇEKİLİSE, BOZKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, BOZKÖY YOLU, ÇAMLIK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, TAŞKIN DENİZ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında HASSEKİ; İSİMSİZ1, , HASSEKİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ26, İSİMSİZ5, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ; , 1170, 1171, 1178, 1189, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ MH.; 1100, 1156, 1164, 1175 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında TEPEBOZ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ132, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ173, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ76, İSİMSİZ78, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ88, İSİMSİZ9, yok, , İSİMSİZ73, İSİMSİZ77 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında TEPEBOZ MH.; AYIŞIĞI SİTESİ, TEPEBOZ, TEPEBOZ YOLU, YENİLİMAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında HASSEKİ MH.; CİKMAZ, HASSEKİ YOLU, HASTAYİZ, SAKIZTEPE SİTESİ İÇ YOLU, TENHA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBAHÇE; , EĞRİLİMAN, İSİMSİZ10, İSİMSİZ100, İSİMSİZ103, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ11, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ114, İSİMSİZ115, İSİMSİZ118, İSİMSİZ12, İSİMSİZ121, İSİMSİZ122, İSİMSİZ129, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ148, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ41, İSİMSİZ43, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ51, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ76, İSİMSİZ8, İSİMSİZ99, KÜÇÜKBAHÇE, KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBAHÇE MH.; 8107, KÜÇÜKBAHÇE YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında PARLAK; , ÇARDAK TEPESİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, OVA İÇİ, OVAİÇİ, ÖREN DERESİ KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında PARLAK MH.; ÇULLU YÜZÜ, ÖREN DERESİ, PARLAK KÖYÜ, TARLAİÇİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında SALMAN; , BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK, DENİZGİREN, İSİMSİZ1, İSİMSİZ111, İSİMSİZ125, İSİMSİZ126, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, SALMAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında SALMAN MH.; SALMAN KÖYÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında SARPINCIK; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ14, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ8, sarpıncık, SARPINCIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında SARPINCIK MH.; SARPINCIK, SARPINCIK YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında YAYLA; , İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, YAYLA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:30:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında YAYLA MH.; YAYLAKÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-21 2024-01-21 13:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında FATİH; , BEYAZ, BİRLİK, GÖKÇEN, GÖZDE, İSMAİL CEM, YAZGIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.