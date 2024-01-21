21 Ocak Pazar İZMİR FOÇA elektrik kesintisi: FOÇA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR FOÇA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. FOÇA'de 21 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte FOÇA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR FOÇA ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında FOÇA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte FOÇA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-21 2024-01-21 13:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında FATİH; , BEYAZ, BİRLİK, GÖKÇEN, GÖZDE, İSMAİL CEM, YAZGIN elektrik kesintisi yaşancaktır
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