21 Ocak Pazar KOCAELİ DİLOVASI elektrik kesintisi: DİLOVASI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:29

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:29

KOCAELİ DİLOVASI ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DİLOVASI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DİLOVASI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DİLOVASI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, CUMHURIYET, CUMHURİYET, YUKARI HEREKE mahallelerinde ABA SK, ADIL, AĞAÇ SK, AKÇALI SK., AKINCILAR SK., ALAMET, ALAMET SK, AREFE SK, ARŞIN SK, ASLAN SK., ASLIM SK., ASUDE, AYDINTEPE, AYDINTEPE SK., BAYRAK, BEKTAŞ SK., BEYZADE SK., BİLGİN SK., BOLLUK, BUDAKLI SK., CANLI SK., CIVAN, ÇARSI, ÇAYIRLIK SK., ÇELEBİ SK., ÇIMENLIK, ÇİMENLİK SK., DEFNE SK., DİDEM SK., DURU SK., EBRAR SK, EMMİ SK, ERGENEKON SK., ERMİŞ SK., EZGİ SK., FERAH SK, GAMZE SK, GENÇ SK., GÜLDİBİ SK, GÜMÜSLÜ, GÜVENLİ SK., HATTAT SK, HAYA SK, HIZMA, HİZMET SK., İLKE SK., KADIM, KADIRGA SK., KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KAMERLİ SK., KARAGÜMRÜK SK., KARANFİLLİ SK., KATMER, KONYA, KONYA SK., KÖŞK SK., KUM SK., KUMRULU SK., KUŞKONMAZ SK., KÜÇÜK KONAK, MESKEN, MOLLA OSMAN SK., NARİN SK., NARLI, NEHİRLİ SK., NERGİZLER SK., ORTA KONAK SK., ORTANCA SK., ÖĞRETMEN SK., ÖĞÜT SK., ÖNDERİM SK., POYRAZ SK., SANCAKLI SK., SEÇKİN SK., SEHIT MEHMET KAPLAN, SELİMİYE SK., SENTÜRK, SERİN SK., SOYLU, SÖĞÜTLÜ SK., ŞEHİT MEHMET KAPLAN CD., TAŞKIRAN SK., TUFAN DEDE SK., ÜLKÜ SK., VOLKANLAR SK., YAĞMUR SK., YALILAR SK., YAYLALI, YEDITEPE, YEDİTEPE SK., YENİ ÇEŞME SK., YILGINTEPE SK., YOKUŞYOLU SK., ZAFERLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.