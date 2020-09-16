212 Photography İstanbul programı açıklandı

16 Eylül 2020 Çarşamba, 15:38

Bu yıl 3. kez düzenlenecek 212 Photography Istanbul, 8-18 Ekim 2020 tarihleri arasında özel bir rota dahilinde 5 farklı mekanda gerçekleşecek. Fotoğrafı evrensel bir dil olarak benimseyen festival, çok sesli, multidisipliner yapısıyla farklı bir tartışma ve buluşma platformu yaratmayı amaçlıyor.

10 gün boyunca sürecek ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, HP ve Jotun'un destekleri ile gerçekleşecek festival, İstanbullulara yeni keşif rotaları da sunacak.

212 Photography Istanbul kapsamında ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş’nin yanı sıra;Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Avusturya Kültür Ofisi İstanbul, İstanbul Cervantes Enstitüsü, ARTISRAEL ve Hollanda Başkonsolosluğu’nun da katkılarıyla; sergilerle birlikte programda online ato¨lyeler, film go¨sterimleri, söyleşiler yer alacak. Portfolyo degˆerlendirmeleri ve uluslararası bir yarıs¸manın yer aldığı program katılımcılara kapsamlı bir içerik sunuyor.



Merkez üssü Yapı Kredi bomontiada olacak sergilerin bu seneki durakları arasında özel bir rotayla, Tekfur Sarayı Müzesi, Zülfaris Karaköy, Şerefiye Sarnıcı ve Akaretler Sıraevler yer alacak. Covid-19 önlemleri alınarak gerçekleşecek festivalin biletleri Biletix üzerinden satışta!

İstanbul’un çok kültürlü atmosferinde doğan ve multidisipliner karakteriyle fotoğrafı, ortak bir dil olarak yansıtmayı hedefleyen 212 Photography Istanbul’un yola çıkış hayali, bir kültür-sanat geleneği yaratmak.

FOTOĞRAFIN ORTAK DİLİ İLE ŞEHRE İLHAM

Dünyadan ve ülkemizden önemli pek çok sanatçıya ev sahipliği yaparken, kapsamlı ve çok yönlü programıyla sanat dünyasının ilham verici duraklarından biri haline gelecek. 10 gün boyunca İstanbullu sanatseverler fotoğraf sanatını, şehrin farklı noktalarında sergilenecek programıyla deneyimleyecekler.

Eserleri, New York Metropolitan Mu¨zesi, SF Moma gibi pek çok koleksiyonda yer alan I·srailli fotogˆrafc¸ı Michal Cheblin, cu¨retkar ve s¸as¸ırtıcı işleri ile tanınan Ouka Leele, temiz minimalist du¨nyalar yaratmasıyla adından söz ettiren Clemens Ascher, dijital c¸agˆın fotogˆrafc¸ısı Julia Hetta, genis¸ bir dekor ic¸ine yerles¸tirdigˆi karakterleri ile bilinen Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nda da temsil edilen Hollandalı fotogˆrafc¸ı Ellen Kooi ,ilhamını insanlardan alan işlerinde ahenk ve dengenin uyumu üzerinde duran Mária Švarbová, performans, video, enstalasyon, animasyon, resim, çizim ve heykel alanlarında eserler üreten Rus topluluk AES+F, günlük hayatın içindeki ahenge ve güzelliğe odaklanarak bir tür hikaye anlatıcılığı yapan Gregory Escande, Fotoğrafevi işbirliği ile eserleri sergilenecek İstanbullu fotoğrafseverlerin yakından tanıdığı Magnum fotoğrafçısı Bruno Barbey, İstanbul surlarını fotoğraflayan Metin Çavuş programda yer alan isimlerden bazıları.

1990’lı yıllarda ilk adımları atılmış olan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu, Çağdaş Türk Sanatı’nın yanı sıra Donald Judd, Sol LeWitt, Jim Dine gibi önemli temsilcilerinin işlerine yer veriyor. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndaki fotografik işler, çoğunlukla mimari ve peyzaja odaklanan anıtsal ve büyük format işleri barındırıyor. Yerli ve yabancı sanatçılara verdiği siparişlerle kapsamını genişleten Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan 20'ye yakın eser 212 Photography Istanbul program kapsamında Akaretler’de Sıraevler’de görülebilecek.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ FOTOĞRAF GALERİLERİNDEN HOWARD GREENBERG KOLEKSİYONUNDAN BİR SEÇKİ

Amerikalı fotoğraf simsarı ve galerici olsa da kariyerine bir foto muhabir olarak başlayan Howard Greenberg, hala ismiyle anılan kendine ait olan galerisinin yönetiminde. Howard Greenberg Gallery, 20. Yüzyılın öncü fotoğrafçılarını takip etmek ve onların orijinal baskılarına ulaşmak için en doğru adres. Greenberg'in özel koleksiyonundan seçilmiş 40'a yakın eser sergi programı kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

FOTOĞRAFTA PERFORMANS ÜZERİNE BİR SERGİ: İCRA VE MÜZAKERE

Ali Taptık’ın küratörlüğünü üstlendiği İcra ve Müzakere, Türkiye’de son yıllarda üretilmiş, fotoğrafın belgeleyici örneklerinden farklı işleri bir araya getiriyor.Fotoğrafı diyalog kurmak ya da sahne oluşturmak için kullanan sanatçıların oyunbaz tutumları mecranın bir iletişim aracı olarak potansiyeline ışık tutuyor.

Sanatsal pratiğini portre ve performansla bağlantılı fotoğraf, video ve ses çalışmalarıyla oluşturan Zeynep Kayan, temel meselesi kendi çağına, çağın koşullarına odaklanmak olan Sergen Şehitoğlu, kimlik, cinsiyet ve çoklu çağdaşlığın görsel sunumu işleriyle öne çıkan Özlem Şimşek ve Tarlabaşı’ndaki hikayeleri baş kahraman yapan, kurmaca bir çekimden çok farklı, anlık etkileşimin enerjisini barındıran mütevazi ama enerjik fotoğraflarıyla Sıla Yalazan yerel sanatçılar arasında yer alıyor.

ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINA DOĞRU KEŞİF YOLCULUĞU İLE ATÖLYELER

212 Photography Istanbul’a özgü bir rota çerçevesinde Tekfur Sarayı Müzesi'nden yola çıkılarak Anemas Zindanları'na Meryem Ana Kilisesi, Aya Dimitri Kilisesi, Balat Balino Rum Kilisesi ve Balat’a gidilerek katılımcıların şehri bu kez farklı bir bakış açısıyla soluması sağlanacak.

Tarihi Yarımada’da sütunlar arası bir gezinti: Çemberlitaş’tan Gotlar Sütunu’na

Bu atölyede bu kez İstanbul’un tarihi sütunları arasında yolculuğa çıkılacak. Bu rota boyunca katılımcılar analog fotoğraf makineleri ile sütunların panoramik fotoğraflarını ve sütunlar üzerinde yer alan kabartmaları belgeleyecek.

FARKLI DİSİPLİNLERE DOKUNACAK PROGRAM

Her yıl olduğu gibi bu sene de farklı disiplinleri bir araya getirecek programda mimari ile fotoğrafı buluşturacak online söyleşiler ve atölyeler, portfolio değerlendirmeleri ve çevrimiçi film gösterimleri yer alıyor

ULUSLARARASI 212 FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Geleceğin fotoğraf sanatçılarının özgün seslerini bulmalarına imkan sağlayan 20 Eylül tarihine kadar başvuruları kabul edecek yarışma, her yaştan ve milletten, profesyonel ve amatör fotoğrafçıların fotoğraflarına kapılarını açıyor.

Yarışmaya katılmak için festival web sitesinden başvuru yapmak yeterli. Fotoğraf diline yeni keşifler ve değerler katan 212 Fotoğraf Yarışmasının jürisinde fotoğraf ve tasarım dünyasının önde gelen isimleri yer alacak.

Yeni yeteneklerin keşfedileceği yarışmada birinciyi, aralarında tasarımcı Hussein Chalayan, fotoğraf dünyasının en önemli kurumlarından olan Foam’ın Küratörü Kim Knoppers’, Avrupa’nın en eski ve önde gelen galerilerinden Photographers’ Gallery Direktörü Brett Rogers, işlerini de festival kapsamında göreceğimiz fotoğraf sanatçısı Ellen Kooi, Aperture Magazine Editörü Brendan Embser, Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Metin Çavuş’un yer aldığı değerli bir jüri ekibi belirleyecek.