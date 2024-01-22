22 Ocak Pazartesi İZMİR FOÇA elektrik kesintisi: FOÇA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:21

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:21

İZMİR FOÇA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında FOÇA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte FOÇA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 11:00:00.000 saatleri arasında FATİH; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 11:00:00.000 saatleri arasında FEVZİ ÇAKMAK; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 11:00:00.000 saatleri arasında İSMETPAŞA; elektrik kesintisi yaşancaktır